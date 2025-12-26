Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROLIGA

Monaco serijom 12-0 u zadnjoj dionici pobijedio madridski Real, Hezonja zabio šest poena

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Monaco serijom 12-0 u zadnjoj dionici pobijedio madridski Real, Hezonja zabio šest poena
Foto: Michele Nucci/LiveMedia / ipa-agency.net

Hrvatski košarkaši Mario Hezonja odigrao je za Real 25 minuta, a postigao je tek šest poena. Za dva poena je gađao 0-4, a za tri 2-8. Imao je i dvije asistencije, pet skokova te dvije izgubljene lopte

Košarkaši Monaca odradili su odlično završnicu susreta te su ovog petka na domaćem parketu svladali madridski Real sa 100-95 u dvoboju 18. kola Eurolige.

Posve izjednačena utakmica trajala je do starta posljednje dionice, jer je nakon 30 minuta igre rezultat bio 70-70. No, početkom posljednje četvrtine Monaco je napravio ključnu razliku, pobjegao na deset poena prednosti u 36. minuti i time riješio ovaj dvoboj. VIdeo možete pogledati OVDJE

Prvi strijelac Monaca bio je Elie Okobo s 22 poena, dok je Mike James dodao 15 poena uz pet asistencija i četiri skoka. Najbolji igrač Madriđana bio je Facundo Campazzo koji je ubacio 28 poena, a tome je dodao čak 10 asistencija i pet skokova.

Hrvatski košarkaši Mario Hezonja odigrao je za Real 25 minuta, a postigao je tek šest poena. Za dva poena je gađao 0-4, a za tri 2-8. Imao je i dvije asistencije, pet skokova te dvije izgubljene lopte.

Maccabi je kao gost pobijedio beogradski Partizan s čak 112-87. Lonnie Walker je bio najbolji igrač izraelskog sastava s 20 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte, dok je Roman Sorkin dodao 17 poena, šest skokova i tri asistencije.

U sastavu Partizana prednjačio je novi igrač Cameron Payne koji je postigao 15 koševa uz šest asistencija i tri skoka.

Na ljestvici vodi Hapoel Tel Aviv s 13 pobjeda i pet poraza. Omjer 12-6 imaju Valencia, Panathinaikos i Barcelona, a 11-7 Monaco. Fenerbahče je na 11 pobjeda i šest poraza uz utakmicu manje, dok Real Madrid, Žalgiris i Crvena zvezda imaju po 10 pobjeda i osam poraza.

Euroliga, 18. kolo:

Partizan - Maccabi 87-112

Monaco - Real Madrid 100-95

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...
PROBLEMI 'VATRENIH'

Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači, kazao je izbornik
ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!
ATRAKTIVNA PLAVUŠA

ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!

Talijanski mediji raspisali su se o navodnoj ljubavnoj vezi između američkog nogometaša hrvatskog podrijetla Christiana Pulišića i slavne glumice Sydney Sweeney

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025