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GOTOVO JE

Monsef Bakrar predstavljen u trofejnom egipatskom Al Ahlyju

Piše Ivan Tomašković,
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Monsef Bakrar predstavljen u trofejnom egipatskom Al Ahlyju
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Transfer je realiziran za 3 milijuna eura fiksne odštete uz mogućih dodatnih 500.000 eura kroz bonuse, a potpisao je ugovor na tri godine.

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Gotovo je. Monsef Bakrar predstavljen je u egipatskom Al Ahlyju, koji je sa 125 titula najtrofejni klub svijeta i aktualni prvak Egipta. Transfer je realiziran za 3 milijuna eura fiksne odštete uz mogućih dodatnih 500.000 eura kroz bonuse. Potpisao je ugovor na tri godine. 

- Dr. Essam Serag El Din, voditelj odjela za transfere, otputovao je u Hrvatsku i zaključio sve financijske i administrativne pojedinosti posla u koordinaciji s Waelom Gomaaom, sportskim direktorom kluba - ističu iz Al Ahlyja.

Inače, Bakrar se prošle sezone nametnuo kao prva opcija na desnom krilu, posebno nakon što je Lisica otpao zbog mononukleoze. Za Dinamo je odigrao 42 utakmice, zabio 18 golova i dodao sedam asistencija.

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Komentari 5
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