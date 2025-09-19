Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEZAUSTAVLJIVI GOLGETER

Monstruozni rekord Haalanda u Ligi prvaka koji će teško itko ikad srušiti. Pogledajte brojke

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Monstruozni rekord Haalanda u Ligi prvaka koji će teško itko ikad srušiti. Pogledajte brojke
Foto: Jason Cairnduff

Erling Haaland srušio rekord Lige prvaka: 50 golova u 49 utakmica! Nadmašio je Van Nistelrooya, a sada juri Messijeve rekorde u golovima

Norveški napadač Erling Haaland novi je rekorder Lige prvaka postigavši 50 golova u samo 49 utakmica. Jubilarni 50. gol u elitnom natjecanju "Starog kontinenta" Haaland je zabio u četvrtak u dresu Manchester Cityja u 2-0 pobjedi protiv Napolija.

Do sada je rekord držao Nizozemac Ruud van Nistelrooy, koji je stigao do 50 golova u 62 utakmice. Treći je Argentinac Lionel Messi koji je za 50 golova trebao 66 nastupa. Vodećem strijelcu Lige prvaka Cristianu Rolandu za 50 golova trebala je 91 utakmica.

Haaland, koji ima samo 25 godina, postigao je 27 golova za Manchester City, 15 za Borussiju Dortmund i osam za RB Salzburg u svojoj dosadašnjoj karijeri u Ligi prvaka. Njaviše je zabio lijevom nogom, 34 gola, 11 desnom, a pet glavom.

Najdraža "žrtva" su mu RB Leipzig i Sevilla kojima je zabio po šest golova. Haaland sada "lovi" dva Messijeva rekorda. Najbrže do 60 golova za što je Messiju trebalo 80 utakmica i najmlađi igrač koji je zabio 60 golova u LP. Messi je to uspio sa 26 godina i 86 dana. S 50 postignutih golova Norvežanin se nalazi na devetom mjestu ljestvice strijelaca Lige prvaka.

UEFA Champions League - Manchester City v Napoli
Foto: Jason Cairnduff

Na vrhu je Cristiano Ronaldo koji je postigao ukupno 140 golova za Real Madrid, Manchester United i Juventus. Lionel Messi je na drugom mjestu sa 129 golova za Barcelonu i PSG, a treći je Robert Lewandowski sa 105 golova u dresu Borussie Dortmund, Bayern Münchena i Barcelone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025