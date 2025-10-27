Obavijesti

Sport

Komentari 0
CLIPPERSI SLAVILI

Monstruozni Zubac po starome! Opet je bio jedan od najboljih

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Monstruozni Zubac po starome! Opet je bio jedan od najboljih
Foto: Rob Gray/REUTERS

Clippersi su slavili 114-107 protiv Portlanda i došli do druge pobjede, a Ivica je bio jedan od najboljih igrača. Zabio je 21 koš i uhvatio osam skokova za 34 minute igre

Prošla sezona bila je najbolja u karijeri našeg najboljeg košarkaša Ivice Zupca (28). Centar Los Angeles Clippersa u prosjeku je zabijao 16,8 koševa i skupljao 12,6 skokova po utakmici, a u obrani je bio strah i trepet za svakog protivnika. Uvršten je u drugu najbolju obrambenu petorku lige, iako su neki smatrali da zaslužuje nagradu za najboljeg obrambenog igrača, ali ona mu je izmakla. 

Sjajni Ivica postao je jedna od najvećih uzdanica Clippersa koji imaju sjajnu momčad predvođenu Jamesom Hardenom i Kawhijem Leonardom, ali već godinama ne uspijeva dohvatiti upečatljiviji rezultat. Naravno, ove sezone nadaju se konačno napraviti taj iskorak, a još više očekuju od našeg košarkaša koji je i u novu sezonu ušao u fantastičnoj formi. 

NBA: Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Clippersi su slavili 114-107 protiv Portlanda i došli do druge pobjede, a Ivica je bio jedan od najboljih igrača. Zabio je 21 koš i uhvatio osam skokova za 34 minute igre. Šut mu je bio na sjajnom postotku, gađao je devet od 14, a u obrani je zalijepio dvije blokade.

Leonard je predvodio njegovu momčad s 30 koševa i deset skokova, dok je u redovima Portlanda najbolji bio Deni Avdija s 23 koša. Blazersima, kojima se vratio ovog ljeta legendarni Damien Lillard, ali neće ga biti cijelu sezonu zbog ozljede, ovo je bio drugi poraz. 

NBA: Preseason-Sacramento Kings at Los Angeles Lakers
Foto: William Liang/REUTERS

Noćas je na parket istrčao i hrvatski kapetan Dario Šarić, ali bila je to još jedna utakmica za zaborav. U porazu Sacramenta od Lakersa (127-120) igrao je tek četiri minute, bez učinka. Gosti su bili bez Luke Dončića i LeBrona Jamesa, ali su svejedno došli do pobjede na krilima čudesnog Reavesa koji je na jednu večer postao slovenski čarobnjak i zabio 51 koš uz 11 skokova i devet asistencija. Gađao je 12 od 22, trica mu je bila na odličnih šest od deset. Kingse je predvodio LaVine s 32 koša. 

Lakersi su tako došli do druge pobjede, a Sacramento do drugog poraza nakon tri utakmice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025