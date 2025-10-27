Monstruozni Zubac po starome! Opet je bio jedan od najboljih

Prošla sezona bila je najbolja u karijeri našeg najboljeg košarkaša Ivice Zupca (28). Centar Los Angeles Clippersa u prosjeku je zabijao 16,8 koševa i skupljao 12,6 skokova po utakmici, a u obrani je bio strah i trepet za svakog protivnika. Uvršten je u drugu najbolju obrambenu petorku lige, iako su neki smatrali da zaslužuje nagradu za najboljeg obrambenog igrača, ali ona mu je izmakla.

Sjajni Ivica postao je jedna od najvećih uzdanica Clippersa koji imaju sjajnu momčad predvođenu Jamesom Hardenom i Kawhijem Leonardom, ali već godinama ne uspijeva dohvatiti upečatljiviji rezultat. Naravno, ove sezone nadaju se konačno napraviti taj iskorak, a još više očekuju od našeg košarkaša koji je i u novu sezonu ušao u fantastičnoj formi.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Clippersi su slavili 114-107 protiv Portlanda i došli do druge pobjede, a Ivica je bio jedan od najboljih igrača. Zabio je 21 koš i uhvatio osam skokova za 34 minute igre. Šut mu je bio na sjajnom postotku, gađao je devet od 14, a u obrani je zalijepio dvije blokade.

Leonard je predvodio njegovu momčad s 30 koševa i deset skokova, dok je u redovima Portlanda najbolji bio Deni Avdija s 23 koša. Blazersima, kojima se vratio ovog ljeta legendarni Damien Lillard, ali neće ga biti cijelu sezonu zbog ozljede, ovo je bio drugi poraz.

Foto: William Liang/REUTERS

Noćas je na parket istrčao i hrvatski kapetan Dario Šarić, ali bila je to još jedna utakmica za zaborav. U porazu Sacramenta od Lakersa (127-120) igrao je tek četiri minute, bez učinka. Gosti su bili bez Luke Dončića i LeBrona Jamesa, ali su svejedno došli do pobjede na krilima čudesnog Reavesa koji je na jednu večer postao slovenski čarobnjak i zabio 51 koš uz 11 skokova i devet asistencija. Gađao je 12 od 22, trica mu je bila na odličnih šest od deset. Kingse je predvodio LaVine s 32 koša.

Lakersi su tako došli do druge pobjede, a Sacramento do drugog poraza nakon tri utakmice.