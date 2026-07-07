MOO je privremeno ukinuo suspenziju Rusima! Vraćaju se na Olimpijske igre u SAD-u?

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) privremeno je ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru čime je napravljen veliki korak prema tome da se ruski sportaši natječu na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu kao i svi ostali.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, u veljači 2022., MOO je u listopadu iduće godine suspendirao Ruski olimpijski odbor, između ostaloga i zbog priznavanja regionalnih olimpijskih vijeća u rusko okupiranim dijelovima Ukrajine, u Donjecku, Luhansku, Hersonu i Zaporožju.

Suspenzija je sada ukinuta, a Međunarodni olimpijski odbor još nije odlučio hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje te hoće li ruska himna svirati na Igrama za dvije godine.

„Smatrali smo da je uistinu važno da sportaši imaju mogućnost nastupa na Igrama. U prilog tome ide ova odluka. Želimo da svi sportaši dobiju mogućnost dolaska na Igre“, napomenula je ovim povodom predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora Kirsty Coventry.

„Povratkom naše zemlje u olimpijsku obitelj otvoren je put i svim savezima da se njihovi sportaši vrate u međunarodne saveze“, dodao je ruski ministar sporta Mihail Degtjarev.

Ruski sportaši natjecali su se kao neutralni natjecatelji na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i na Zimskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo 2026. godine.

Američki predsjednik Donald Trump ovih je dana, nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, poručio kako je rat u Ukrajini, zbog kojeg je Rusija suspendirana, pred završetkom.

- Mislim da obojica žele postići dogovor. ... Mislim da ćemo to riješiti, nadam se uskoro - kazao je Trump, koji je u Turskoj razgovarao i s ukrajinskim vođom, Volodimirom Zelenskim.