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ukida sankcije Turskoj

Donald Trump nakon razgovora s Putinom i Zelenskim: 'Mislim da ćemo uskoro riješiti rat!'

Piše HINA,
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Donald Trump nakon razgovora s Putinom i Zelenskim: 'Mislim da ćemo uskoro riješiti rat!'
Foto: Dogukan Keskinkilic
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Očekuje se da će se Zelenski i Trump sastati na samitu NATO-a u srijedu nakon višemjesečnih pojačanih napada Ukrajine na ruski energetski sektor i masovnih napada Moskve...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, dodajući da se nada kako će se rat u Ukrajini uskoro riješiti, te najavio da će ukinuti sankcije Turskoj. "Imao sam vrlo dobar razgovor s predsjednikom Putinom", rekao je Trump tijekom sastanka s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom na samitu NATO-a u Turskoj.

"Imali smo dug razgovor, dugo je trajao. I odmah nakon toga razgovarao sam i s predsjednikom Zelenskijem. Mislim da obojica žele postići dogovor. ... Mislim da ćemo to riješiti, nadam se uskoro".

Očekuje se da će se Zelenskij i Trump sastati na samitu NATO-a u srijedu nakon višemjesečnih pojačanih napada Ukrajine na ruski energetski sektor i masovnih napada Moskve u kojima je samo u srpnju u glavnom gradu Ukrajine poginulo 50 ljudi.

Zelenskij je u utorak rekao da planira razgovarati o očajničkoj potrebi Ukrajine za sustavima protuzračne obrane kako bi se obranila od ruskih smrtonosnih balističkih napada.

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Trump je u utorak na početku sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom na samitu NATO-a rekao da će ukinuti sankcije Turskoj i donijeti odluku o potencijalnoj prodaji F-35 Ankari.

"Ukinut ćemo sankcije", rekao je Trump novinarima kada su ga pitali o mjerama nametnutim Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija.

Godine 2020. Washington je uveo sankcije CAATSA Turskoj zbog nabave ruskih sustava protuzračne obrane S-400. Također je isključio Ankaru iz programa borbenih zrakoplova F-35, potez koji je Turska nazvala nepravednim i nezakonitim.

Očekivalo se da će Trump podržati potencijalnu prodaju F-35 tijekom posjeta Ankari, rekla su u utorak dva izvora upoznata s tim pitanjem, čak i dok pravne i kongresne prepreke još nisu u potpunosti riješene.

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"To je odluka koju ćemo donijeti", rekao je Trump.

On je također izjavio da bi Grenland trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske.

Trumpove ranije tvrdnje da SAD mora preuzeti ili uspostaviti kontrolu nad Grenlandom, autonomnim danskim teritorijem, izazvale su napetosti između Washingtona i Kopenhagena, dviju država osnivačica NATO-a, ali i šire u Europi. Pitanje je u međuvremenu prešlo u diplomatsku fazu.

"Grenland bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", rekao je Trump novinarima tijekom sastanka s Erdoganom. Dodao je da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD-a i NATO-a. "To je narušilo moj odnos s NATO-om jer Grenland ne koristi Danskoj. Danska zapravo ne ulaže novac kako bi pomogla Grenlandu, a on je iznimno važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dopustiti", rekao je Trump. "Nisu htjeli pristati na to, unatoč svoj pomoći koju im pružamo u vezi s Rusijom", dodao je.

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Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u lipnju da se razgovori s Danskom i Grenlandom o tom pitanju nastavljaju na mjesečnoj razini.

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