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OŠTRE PORUKE

Medvedev zaprijetio Finskoj: 'Čestitamo. Sada ste na ruskom popisu nuklearnih ciljeva'

Piše Antonela Šaponja,
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Medvedev zaprijetio Finskoj: 'Čestitamo. Sada ste na ruskom popisu nuklearnih ciljeva'
Foto: DMITRY MEDVEDEV'S SECRETARIAT
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Finska je sredinom lipnja ukinula dugogodišnju zabranu prihvaćanja nuklearnog oružja, no ministar obrane poručuje da ga ne planiraju trajno rasporediti na svom teritoriju

Zamjenik predsjednika ruskog Sigurnosnog vijeća Dmitrij Medvedev ponovno je uputio oštre poruke članicama NATO-a, ovoga puta Finskoj, navodeći da se ta zemlja nakon nedavne promjene zakona našla "na ruskom popisu nuklearnih ciljeva".

- Finska je ukinula zabranu prihvaćanja nuklearnog oružja. Što se time mijenja za Fince? Samo jedna sitnica: njihova je zemlja sada na ruskom popisu nuklearnih ciljeva. Čestitamo, Finska, dosegli ste vrhunac sigurnosti - rekao je zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije Dmitrij Medvedev.

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Medvedev se osvrnuo na odluku finskog parlamenta, koji je sredinom lipnja izglasao ukidanje dugogodišnje zabrane prihvaćanja nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, taj potez neće povećati sigurnost Finske. Finski zastupnici sredinom lipnja izglasali su ukidanje dugogodišnje zabrane nuklearnog oružja, čime je označen značajan zaokret u sigurnosnoj politici zemlje tijekom produbljivanja integracije u NATO.

Kako je pisao Politico, nova mjera otvara mogućnost da Finska prima, prevozi i na druge načine omogućuje kretanje nuklearnog oružja na svom teritoriju u sklopu savezničkih obrambenih operacija. Time je uklonjeno zakonsko ograničenje koje je desetljećima bilo na snazi, a za koje finski dužnosnici smatraju da više ne odgovara ulozi zemlje unutar NATO-a.

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Finski ministar obrane Antti Häkkänen pozdravio je reformu, istaknuvši da ona predstavlja važan korak za sigurnost zemlje i Saveza, ali je naglasio da Finska ne planira trajno rasporediti nuklearno oružje na svom teritoriju.

- Ova povijesna reforma jača sigurnost Finske i NATO-a u cjelini - rekao je Häkkänen. Dodao je da su bile potrebne godine razgovora sa saveznicima i državama koje raspolažu nuklearnim oružjem kako bi se utvrdilo na koji način Finska može najbolje ojačati svoju sigurnost unutar Saveza.

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