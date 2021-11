U niželigaškom nogometu znalo se dogoditi da neki klub nema 11 igrača na okupu, ali da će to biti slučaj u profesionalnom nogometu i to u jednoj ligi kao što je portugalska, nitko nije mogao niti pomisliti.

Bizarna utakmica odigrana je u Lisabonu gdje je Benfica pobijedila Belenenses 7-0. No, tu ne bi bilo ništa čudno da prvoligaš iz lisabonske četvrti Santa Maria nije utakmicu započeo s devet igrača! Korona je poharala njihovu svlačionicu pa je 17 igrača otpalo, a na poziciji stopera morao je igrati rezervni golman Monteiro.

Belenenses se s dva igrača manje nije mogao nositi s puno jačom Benficom. Prvi gol pao je u 2. minuti, na poluvremenu je bilo 7-0, a kako su domaćini ostali bez još trojice igrača, njihov broj spustio se ispod minimalnih sedam potrebnih za nastavak igranja pa je utakmica prekinuta u 49. minuti.

No, mnogi se pitaju zašto se ovaj cirkus uopće morao dogoditi? Belenenses je ostao na svega devet igrača, logično je bilo da im portugalski nogometni savez uđe u susret i odgodi utakmicu, no Savez je to odbio. Bili su primorani igrati s devetoricom.

Takav maćehinski i beskrvni odnos Saveza prema Belenensesu slomio je predsjednika kluba Ruija Pedra Soaresa. Na poluvremenu se rasplakao na tribinama.

- Ovo čemu smo svjedočili bila je velika sramota, nema propisa i kalendara koji bi opravdali ovo što se sinoć dogodilo. Razgovarao sam s vodstvom lige i rekli su mi da moramo igrati ako imamo osmoricu igrača na raspolaganju. Alternativa je bila nepojavljivanje i gubitak dva do pet bodova - rekao je Soares.

Ova nogometna farsa šokirala je i portugalsku javnost. Nikome nije jasno zašto utakmica nije odgođena, a mnogi se pitaju zašto se Benfica nije solidarizirala te isto tako zatražila odgodu kada je već bilo jasno da je Belenenses bez ikakve šanse s devetoricom. Naprotiv, utrpali su sedam golova i slavili ih.

Reagirao je i Bernardo Silva, bivši nogometaš Benfice, a danas Manchester Cityja.

- Što je ovo? Jesam li jedini koji ne razumije zašto ova utakmica nije odgođena?

Nogometaši Belenensesa su prije utakmice objavili emotivno pismo.

- Nogomet ima srce samo ako ima natjecateljski karakter. Nogomet ima srce samo ako je stvarno sportski. Nogomet ima srce samo kada je primjer javnog zdravlja. Danas je nogomet izgubio srce.

Iako je prekinuta, utakmica je u konačnici registrirana 7-0 te je Benfica još dodatno poboljšala gol-razliku, a nesretni Belenenses je ostao na 16. poziciji sa svega osam bodova.