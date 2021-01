U prvom susretu 17. kola Prve HNL Osijek je pobijedio Lokomotivu s 3-0 i barem privremeno preuzeo vodstvo na ljestvici. Bila je to premijera Jerka Leke na klupi Lokomotive nakon što je Goran Tomić ove zime napustio Kajzericu i preselio u Kinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Osječana

- Splet okolnosti uvjetovao je rezultat, prekid i greška golmana, pa jedanaesterac, sve je to utjecalo na konačni ishod. Santini je otišao u prazno, svjesno smo ušli u taj rizik s njim jer nije dugo branio, ali vjerujemo da je dobar golman i da će to pokazati u idućim utakmicama. Mislim da je dobro što nam brzo dolazi nova utakmica te vjerujem da ćemo protiv Šibenika doći do bodova - rekao je Leko.

Očekivanja i ambicije novog trenera prvoligaša s Kajzerice je da polako dođe do cilja, a od igrača traži odgovornost te želi da igrači imaju samopouzdanja.

- Očekujem prvu pobjedu kao seniorski trener, a onda ćemo dalje razmišljati. Polako ćemo doći do cilja i bitno je da Lokomotiva napreduje iz kola u kolo, te da se dignemo na ljestvici.

Bivši trener Lokomotive Goran Tomić započeo je s pripremama momčadi u Medulinu, ali je u međuvremenu na njegovo mjesto došao Jerko Leko.

- Nakon ljeta su bili u jednom stvaranju momčadi te je bilo puno odlazaka, Tomić je već odradio šest do sedam dana priprema, a sada sam ih ja preuzeo te vjerujem da ćemo uz uigravanje doći do bolje fizičke spreme. Uhodavat ćemo se u toku prvenstva i nadam se da ćemo bit sve bolji i bolji - kazao je Leko i dodao:

- Osijek je pokazao da je dobra i kompaktna ekipa, ali ne mogu reći da su me nešto previše oduševili u prvom poluvremenu. Spremni su i vjerujem da će Dinamo biti jako teško obraniti titulu.

Nenad Bjelica zadovoljan je konačnim ishodom utakmice te smatra kako je njegova momčad u odličnoj fizičkoj spremi, ali na igračkoj formi moraju poraditi. Lokomotiva je od 48. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Grk Kyriakos Papadopoulos.

- Mislim da je rezultat zasluženo uvjerljiv te mislim da smo bili bolja momčad. Naravno da se na ovom terenu protiv Lokomotive ne može očekivati lagana pobjeda, pa tako nije bilo ni danas. Nakon isključenja Papadopoulos bilo je jasno da ćemo mi biti pobjednici utakmice. Jako sam zadovoljan sa zalaganjem ekipe i igrača. Mislim da je momčad jako dobro fizički spremna - rekao je Bjelica i dodao:

- Želimo igrati visoki 'presing' ali imamo alternative na klupi koje u drugom poluvremenu mogu držati taj ritam punih 90 minuta. Zadovoljan sam s tri boda. Na početku prvenstva nikad ne znate u kakvoj ste formi, ali sam zadovoljan s formom igrača.

Osijek je današnjom pobjedom preuzeo vodstvo na ljestvici s 36 bodova, tri više od Dinama koji ima i dvije utakmice manje, ali Bjelica je svjestan da još uvijek moraju puno raditi kako bi došli do željene razine.

- Želimo razmišljati samo o idućoj utakmici i dalje davati sve od sebe. Mi smo definitivno još jedno koplje ispod Dinama u svemu i moramo doći na nivo Rijeke. Moramo naporno raditi da bi došli na taj nivo. Oni su to pokazali u Europi puno više nego mi, ali mi imamo veliku volju i želju, imamo dobru ekipu, atmosferu oko kluba i imamo sve preduvjete da budemo uspješni - rekao je i zaključio:

- Ne razmišljamo o trofejima nego o utakmicama koje slijede. Poznato je da na svom stadionu dobro igramo. Mato Miloš i Petar Brlek pokazali su da su ozbiljna pojačanja. Nisu igrali preko šest mjeseci, ali nemam ni najmanje sumnje u njih dvojicu. Vjerujem da će i Topčagić dobiti minute već na idućoj utakmici.