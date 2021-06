Alvara Moratu ne ide na ovom Euru. Zabio je, istina, gol Poljskoj, ali i protiv Švedske i Slovačke nanizao još nekoliko promašenih velikih prilika. Čak i promašio kazneni udarac sa Slovacima.

Moratine predstave ne sjedaju španjolskim navijačima koji su mu, nakon Poljske, slali, otkrio je, ozbiljne prijetnje.

- Nakon utakmice s Poljskom nisam mogao zaspati. Primio sam toliko prijetnji, uvreda članovima moje obitelji, poruka u kojima mi pišu kako se nadaju da će mi djeca umrijeti... Ali sad sam dobro. Možda bi me prije ovo uništilo - rekao je u mikrofon Cadene Cope.

- Shvaćam da me kritiziraju zato što nisam zabio, ali želim da se ljudi stave u moju poziciju. Nemaju pojma kako je to primati prijetnje kakve ja primam, čitati "nadam se da će ti djeca umrijeti"... Kad se dogodi neka tragedija, reći će: "Bilo je to krasno dijete". Svaki put kada uđem u svlačionicu, mobitel stavim na drugi kraj prostorije. Najviše me smeta ono što govore mojoj ženi, mojoj djeci. Njima također govore sve te užasne prijetnje i uvrede.

Morati, štoviše, vlastiti navijači zvižde čak i na zagrijavanju.

- Imam dvije opcije: ili šutjeti ili sve reći. Sve što kažem, opet se interpretira na krivi način. Ali, ja dajem svoj život za reprezentaciju. Da smo pobijedili 3-0 Švedsku ili Poljsku, dobili bismo ovacije.

Ovacija za Španjolce još nema, koje nakon grupne faze vjerojatno još manje navijača vidi na europskom tronu, do kojeg će morati preko Hrvatske u osmini finala. Međutim, Morata ne vidi razlog za takvo što.

- Mislim da nismo ispod Njemačke, Francuske ili Portugala. Potpisao bih da više ne igram, a da budemo prvaci.