<p><strong>Nikola Moro </strong>je prije dva tjedna napustio <strong>Dinamo Zagreb</strong> i preselio u drugi Dinamo, onaj iz Moskve. Došla je reprezentativna pauza, a Moro se već vratio u Hrvatsku.</p><p>Razlog su kvalifikacije za<strong> Euro U-21</strong>, a naši reprezentativci nakon četiri kola nisu baš dobro stajali. Imali su dvije pobjede i dva poraza, a susret protiv <strong>Grka </strong>bio je ključan. A tako su ga mini 'vatreni' i odradili. Išli su na glavu od prve sekunde, razigrani i rastrčani kroz cijeli susret. Rezultat svega toga? Pa utakmica je bila riješena već nakon 14 minuta igre kada je Lovro Majer zabio za 4-0.</p><p>Bila je to prava hrvatska rapsodija pored koje Grčka baš ništa nije mogla. Golijadu je otvorio kapetan Moro, a dva gola dodali su Majer te Petar Musa koji je i postavio konačan rezultat od 5-0.</p><p>- Iskreno, nismo se nadali ovako visokom rezultatu. Vjerovao sam da ćemo pobijediti, ali ne ovako visoko. Mislim da je danas želja bila prisutnija nego u nekim proteklim utakmicama. Danas smo pokazali vrijednost i sada idemo izboriti Euro - rekao je dvostruki strijelac Lovro Majer koji je večeras letio travnjakom u Varaždinu.</p><p>Reprezentaciju je s klupe vodio izbornik U-21 reprezentacije Tomislav Rukavina, a razlog je korona virus na koji je izbornik mini 'vatrenih' Igor Bišćan bio pozitivan.</p><p>- Danas su pokazali ono što mogu. Ja osobno moram zahvaliti Igoru Bišćanu, jer je sve, od sustava i sastava bila njegova ideja. Vjerujem da je zadovoljan, iako nije bio prisutan. Čuli smo se odmah nakon utakmice i rekao je da je zadovoljan. Motivacija?Teško je reći jesmo li mi njih motivirali. Shvatili su da su neusporedivo bolji od Grka, da su dominantni u svim segmentima igre i mislim da utakmica u nijednom trenutku nije bila dovedena u pitanje. Češka? U situaciji smo da moramo dobiti Čehe. Poučeni prvom utakmicom u kojoj smo bili bolji, vjerujem da nemamo razloga za zabrinutost, ali ako ćemo igrati ovako, vjerujem da će se pobjede ponavljati u nizu - rekao je Rukavina.</p><p>Nikola Moro je danas nosio kapetansku vrpcu i to zasluženo. Bio je pravi lider na terenu, vodio je igru, a i otvorio Grke već u 46. sekundi...</p><p>- Bili smo jako željni igre jer nismo igrali jako dugo za reprezentaciju. Tko god da se našao na drugoj strani ne bi se dobro proveo. Baš smo komentirali da se dugo nismo ovako dobro osjećali na terenu, ali sad to sve moramo zaboraviti i okrenuti se Češkoj. To će biti potpuno drukčija utakmica - kazao je Moro poslije utakmice, a onda dirnuo sve.</p><p>- Posvećujem ovu pobjedu našem izborniku i članovima stručnog stožera koji nisu bili s nama. Isto tako danas sam se čuo s tatom Karla Sokača, koji je imao prometnu nesreću i njemu posvećujemo ovu pobjedu. Nadam se da će mu to značiti i da će se brzo i uspješno oporaviti.</p><p>Karlo je branio za Dinamove mlađe kategorije, a prometnu nesreću je imao u Križevcima na Novu godinu. Nažalost, sve je rezultiralo teškim ozljedama. Ozlijeđeni su mu vratni kralješci, oduzete noge i lijeva ruka, a dinamovci su mu pružili podršku od početka. Nedavno su ga posjetili Danijel Zagorac i Dominik Livaković, a prije nekoliko dana mu je modra svlačionica pokazala kako misli na njega. </p><p>Naime, nakon nedjeljne utakmice između Dinama i Osijeka, igrači i vodstvo prvaka Hrvatske su skupili novac kojim bi Karlovi roditelji platili nastavak liječenja u Varaždinskim toplicama, jer ga je HZZO s 31. srpnjem skinuo s liste. HZZO ga je skinuo s liječenja uz pojašnjenje da kod Karla nema napretka.</p><p>Karlo se i dalje bori, i to uz veliku podršku hrvatskih nogometaša...</p>