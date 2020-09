Moro: Riječi Karlova tate su me dirnule... Igrao je s nekima od nas i htjeli smo nekako pomoći

Nikola Moro odmah je pobjedu protiv Grčke posvetio Karlu Sokaču, a onda i pokrenuo akciju u kojoj su U-21 reprezentativci financijski pomogli njegovoj obitelji...

<p><strong>Hrvatska reprezentacija do 21 godine</strong> lakoćom se obračunala (5-0) s Grčkom, a važne bodove na putu prema Europskom prvenstvu koje će se 2021. godine održati u Mađarskoj i Sloveniji naši su mladići posvetili Karlu Sokaču. Mladom golmanu Radnika iz Križevaca koji je teško stradao u prometnoj nesreći na Novu godinu. <strong>Karlo Sokač</strong> dugi je niz godina bio Dinamovo dijete, a na raznim reprezentativnim kampovima trenirao uz Dolčeka, Čolinu, Kotarskog...</p><p>- Karlo je godinu dana mlađi od mene, igrao je s nekim momcima koji su sada dio hrvatske U-21 reprezentacije. Prije utakmice s Grčkom telefonski sam razgovarao s njegovim ocem, to me jako dirnulo, pogotovo te riječi tate koji je rekao kako se i dalje bori, kako ne želi odustati. I onda smo mu mi odlučili pomoći koliko smo mogli, znam da će to puno značiti Karlu i njegovoj obitelji - priča nam Nikola Moro koji je bio i glavni pokretač akcije u kojoj su U-21 reprezentativci financijski pomogli obitelji Sokač.</p><p>Vrlo brzo javio nam se i <strong>Davor Sokač</strong>, Karlov otac...</p><p>- Veliko hvala tim dečkima koji su se i u ovakvom trenutku pokazali sjajnim ljudima. Njihove riječi podrške nam jako puno znače, Karlo zna da u ovoj priči nije sam - kratak je bio Davor Sokač.</p><p>Karlo je kao dijete živio u Zagrebu, u Dinamovoj kući, a tamo je po dolasku iz Solina boravio i Nikola Moro. Kapetan U-21 reprezentacije dominirao je protiv grčkih vršnjaka, zabio prvi gol na utakmici, asistirao za drugi, sve u prvih pet minuta. I tu je priči bilo kraj, Hrvatska je uvjerljivo stigla do velike pobjede.</p><p>- Odlično smo ušli u utakmicu, odmah dali prvi, pa drugi gol i sve nam se otvorilo. Kasnije kao da je sve išlo samo od sebe, igrali smo kao da smo zajedno pet godina. Ma vjerojatno smo s ovakvom pobjedom iznenadili i sami sebe. Svjesni smo mi svoje kvalitete, pa i da smo daleko najbolja momčad u grupi, ali to moramo dokazivati i na terenu.</p><p>Hrvatska U-21 vrsta sada će put Češke gdje ih već u ponedjeljak 7. rujna očekuje novi kvalifikacijski dvoboj. A Češka je u studenom 2019. godine u Velikoj Gorici nanijela poraz (2-1) izabranicima Igora Bišćana. Vrijeme je za revanš...</p><p>- Ma mi smo i protiv Češke tada odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, ali smo se ispromašivali. I onda nas je kaznilo, primili smo dva glupa gola, nesretno izgubili. Sigurno smo kvalitetniji od Čeha, ali smo se protiv njih već jednom opekli, pa sada moramo biti puno koncentriraniji.</p><p>Vi ste ovoga ljeta zagrebački Dinamo zamijenili moskovskim imenjakom, kako ste se snašli u Rusiji?</p><p>- Dobro, tek je sve krenulo. Još uvijek tražim stan, učim ruski jezik, već nešto i razumijem. U svlačionici vlada odlična atmosfera, u cijeloj prilagodbi mi puno pomaže i Toni Šunjić. U Dinamu sam godinama imao povjerenje svih trenera, već do 18 godine sam bio u prvoj momčadi. U protekle četiri godine sam skupio velik broj utakmica (115 službenih), odigrao i puno europskih dvoboja, stekao iskustvo koje će mi pomoći u daljnjem razvoju karijere.</p><p>Neki naši nogometaši su znali živjeti u istom gradu (Glasgow), ali se zbog velikog rivalstva svojih klubova (Celtic i Rangers) i nisu smjeli družiti u slobodno vrijeme. Kakva je situacija s vama, smijete li vi u Moskvi na ručak ili piće s Nikolom Vlašićem ili Kristijanom Bistrovićem koji igraju u CSKA?</p><p>- Haha, smijemo, nema tu takvih problema. Ma Dinamo i CSKA Moskva su prijateljski klubovi, a svi znaju kako dolazimo iz Hrvatske, pa i da se dosta dugo poznajemo. Tako da s ovakvim stvarima u Moskvi nećemo imati problema - sa smješkom je završio Moro.</p>