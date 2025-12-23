Obavijesti

Sport

Komentari 0
SLAVI VEZUV

Moro ostao bez trofeja, Napoli treći put uzeo Superkup Italije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Moro ostao bez trofeja, Napoli treći put uzeo Superkup Italije
Foto: Guglielmo Mangiapane

David Neres zabio je dva gola u finalu talijanskog Superkupa i donio novi trofej Napoliju. Finale se igralo u Rijadu. Za Bolognu je u drugom dijelu ušao hrvatski reprezentativac Nikola Moro.

Nogometaši Napolija pobjednici su talijanskog Superkupa nakon što su u finalu završnog turnira u Rijadu pobijedili Bolognu sa 2-0.Bio je to okršaj aktualnog talijanskog prvaka s jedne, te pobjednika Kupa s druge strane. Napoli je finale izborio 2-0 pobjedom protiv Milana, dok je Bologna porazila Inter boljim izvođenjem jedanaesteraca sa 3-2 nakon što je susret završio 1-1.

Pokretanje videa...

Navijači Napolija skandiraju Maradoni 01:03
Navijači Napolija skandiraju Maradoni | Video: 24sata Video

Junak finalnog susreta bio je David Neres koji je zabio oba gola na utakmici. Prvog u 39. minuti, a drugog u 57. minuti. Za Bolognu je od 46. minute zaigrao hrvatski nogometaš Nikola Moro.

Napoli je treći put osvojio Superkup nakon 1990. i 2014. godine, a rekorder je Juventus s devet naslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka
TURBULENTNI PAR

FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka

Ljubav na kušnji! Jalen Green i Draya Michele, par s 17-godišnjom razlikom, izazivaju skandale i osude. On se seli u Phoenix, a ona ga prati, unatoč kritikama i dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025