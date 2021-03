Ovo mi je već peto veliko natjecanje u karijeri. Do sada sam bio na Svjetskom prvenstvu do 17 (u Čileu), Europskom prvenstvu do 17 (u Bugarskoj), Europskom prvenstvu do 19 (u Njemačkoj), te Europskom prvenstvu do 21 godine koje je održano u Italiji i San Marinu, priča nam Nikola Moro (23).

Kapetan hrvatske U-21 reprezentacije bit će jedan od ključnih aduta Igora Bišćana i na nadolazećem Euru, a Moro je jedan od plejade (uz Majera, Ivanušeca, Bradarića, Bistrovića, Šempera, Kulenovića...) naših igrača koji su već jednom i osjetili nastup na Europskom prvenstvu do 21 godine. Bilo je to prije dvije godine, ali 'mini-vatreni' se tada nisu proslavili.

- Sada imamo dosta jaku skupinu, prepunu sjajnih igrača, teško je bilo što prognozirati. I Engleska i Portugal i Švicarska su top reprezentacije, idemo korak po korak, svaku utakmicu moramo ozbiljno shvatiti - kaže Nikola Moro, pa nastavlja:

- Dosta nas je bogatije za jedno natjecanje, dosta nas i s generacijom 1996. bilo na zadnjem Euru do 21 godine. Sada smo iskusniji, s tog Eura smo se vratili s gorkim okusom, no vjerujem da sada možemo napraviti dobre rezultate. Dobra smo generacija, povezali smo se kroz kvalifikacije, izvukli se iz jedne teške situacije, a to nas je učinilo još jačima.

Ipak, u Sloveniji s vama neće biti Brekala, Sose, Šutala, Gvardiola, Sučića... dosta ozbiljnih igrača s brojnim seniorskim iskustvom...

- Pa mi ni u kvalifikacijama nismo uvijek bili kompletni, ali smo i bez Brekala uspjeli dohvatiti Euro. Da, oni bi nam donijeli nešto više, njihovo iskustvo je neprocjenjivo, ali nemamo ništa od toga kada bi pričali 'što bi bilo kad bi bilo'. Svi ti dečki vrijede, ali oni nisu s nama tu, mi se moramo koncentrirati na ono što nas čeka, prva je na redu utakmica s Portugalom.

Koliko vi poznajete neke mlađe igrače koji su se u HNL-u nametnuli tek ove sezone, otkad vas više nema u domaćem prvenstvu?

- Ma poznajem ja sve igrače, redovito pratim HNL. Ma sve su to kvalitetni dečki, evo jedan Krizmanić igra redovito za Goricu, a riječ je o trećeplasiranoj momčadi HNL-a, znači da vrijedi. Dobri smo, kvalitetni smo, vjerujem da možemo u Sloveniji odraditi dobar posao.

Jeste li vi osobno imali veća očekivanja od prošlog Eura do 21 godine ili od ovog koji dolazi?

- Nekako sam imao puno veća očekivanja od prošlog Europskog prvenstva, mislio sam da možemo više od našeg konačnog rezultata. I zbog toga smo svi imali gorak okus, pa sam osobno sada puno mirniji. I ne razmišljam više tako, ništa ne planiram unaprijed. Evo, još nisam niti gledao kakva je primjerice Engleska, mene danas zanima samo Portugal.

Portugal u svom kadru ima nekoliko dokazanih zvijezda, za njih nastupaju Francisco Trincao (Barcelona), Rafael Leao i Diego Dalot (Milan), Florentino Luis (Monaco)...

- Sve su to već izgrađeni igrači, ne znam ni sam koliko oni vrijede, i da na prvi pogled zvuče snažno. Ali, i Dinamo je ove sezone napravio velike rezultate po Europi, a s nama su Majer i Ivanušec. Ma mi imamo kvalitetu, a ako nas netko i podcijeni, mogao bi se dobro opeći.

Jeste li vi pratili Dinamove europske dvoboje, živcirali se prateći uzvratni ogled s Tottenhamom?

- Ma da, gledao sam sve europske utakmice, iako nisam cijelu protiv Tottenhama, mi smo u to vrijeme igrali s Krasnodarom. Sigurno da me vesele uspjesi Dinama, to su sve moji bivši suigrači, naravno da se onako navijački iznerviram uz utakmicu, strepim dok gledam njihove dvoboje. To je normalna stvar.

Mislav Oršić je oduševio protiv Tottenhama...

- Joj, mislim da sam te njegove golove, tu završnicu i udarac vidio sto puta na treninzima. On to jednostavno ima, pa tako je zabijao i Varaždinu i Hajduku. Ali jasno, ovo je bio Tottenham, ovo ima jednu veću težinu. Ma Oršić je vrhunski igrač, nije me iznenadio, taj je dečko toliko skroman da je zaslužio sve što mu se događa u karijeri. Sigurno da on može pomoći i A reprezentaciji, već dvije-tri godine igra na velikoj razini, drži konstantu, sada mu se sve otvorilo. Iskreno se nadam će iskoristiti svoju šansu i u 'vatrenima'-

Vaša sezona u Rusiji?

- Mogu reći da sam osobno zadovoljan, ali uvijek može bolje. No, imam dobar status u momčadi, ovu polusezonu igramo jako dobro, nižemo dobre rezultate, a sada imamo i sasvim solidan raspored. Borimo se, želimo biti u vrhu ljestvice.

U Rusiju, točnije na klupu CSKA Moskve, stigao je Ivica Olić...

- Da, CSKA je samo bod ispred nas, bit će to zanimljiva borba do kraja sezone. Drago mi je da je naš trener stigao u Rusiju, zadnje kolo igramo međusobno, ono bi moglo odlučivati o dosta toga. Bit će to zanimljivo, ja na jednoj, a Olić i Niksi na drugoj strani - završio je Nikola Moro.