Mou dobrotvor: U jeku korone on dostavlja hranu potrebitima

Malo pomažem u Enfieldu. Naravno, možete donirati hranu online ili volontirati. Veoma se lagano prijaviti, rekao je Jose Mourinho koji s maskom na licu sprema lijekove i hranu za potrebite u Londonu.

U Velikoj Britaniji je 335 ljudi umrlo od zaraze koronavirusom, a trener Spursa jasno je naznačio da je sport sada daleko sporedna tema. On trenutno pomaže starijima i nemoćnima, a kad se sve smiri će razmišljati o mogućoj završnici Premiershipa. Nije Portugalac radio spektakl od svog pomaganja, sve je predstavio vrlo hladno i uz poziv za pomoć ostalima.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi