Mourinho, gledaj nas večeras: Idemo 'all in'! Na sve ili ništa

Čuo sam se s Dalićem i čini mi se da priprema iznenađenje, kaže nam Ćiro Blažević, koji je na stalnoj "ruskoj vezi" s izbornikom.

- A što bi to iznenađenje moglo biti - pitali smo.

- Ne znam, ne mogu vam reći - zagonetan je ostao Ćiro.

Stari lisac iz malih noćnih razgovora s Dalićem razabrao je da ovaj sprema nešto posve neočekivano, nešto što ćemo vidjeti večeras od 20 sati, kad lopta bude na centru 779 milijuna dolara vrijednog stadiona u Sočiju, ili sat i 15 prije utakmice, kad Dalić mora predati sastav za utakmicu.

Što bi, dakle, moglo biti iznenađenje koje sprema Dalić?

Prva opcija - igra Badelj

Nekoliko je opcija, prva je da zamijeni Brozovića u veznom redu, što i ne bi bila neka senzacija jer nije baš blistao protiv Danaca. Ali nekako sumnjamo da je Ćiro baš na to mislio. Tu je onda unutra Badelj. Ima logike, pogotovo što Dalić kaže:

- Umorni su dečki. Rekli su mi to, a vidjelo se na utakmici s Danskom na kojoj su za 90 minuta pretrčali 99 kilometara, sedam manje nego protiv Argentine i Nigerije...

Badelj je odmoran, a 'kilometraža' u nogama Luke Modrića i Ivana Rakitića tolika da je za očekivati 'trećeg čovjeka' na zadnjem veznom. Onda je na klupi Broz više nego dobra zamjena za slučaj da nešto pođe po zlu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Opcija broj dva - Kramarić u prvih 11! E, to bi već bilo iznenađenje jer znači samo jedno: 'All in' taktiku, na sve ili ništa od prve minute, s praktički četiri napadača koja 39-Ignjaševič i ekipa neće moći držati ni lasom. Stvorilo bi to ogromne taktičke probleme Rusima jer Perišić, Mandžukić i na ovom SP-u pogotovo Rebić napast su sami po sebi. A kad im još pridodaš Kramarića, eto četvorke od koje se niti jedna momčad na ovom prvenstvu ne može obraniti. Preopasni su jednostavno i sigurno će dobiti dobre lopte od Modrića i Rakitića, to je "1 kroz 1", no onda se otvara pitanje koliko ćeš primiti, mogu li Luka i Rakitić sami to pokriti u veznom redu? I koliko dugo? Možemo li u tom sastavu riješiti utakmicu na vrijeme, kao protiv Nigerije, pa da onda uđe trkač Brozović, a jedan napadač ide van?

Opcija broj tri - Ćorluka in, Strinić 'out'

Ne čini se vjerojatno, ali ima neke logike. Zašto? Prije svega zato što je Vida puno puta dosad pokazao da može "pokriti" lijevu stranu ako zatreba, i tu bismo u Ćorluki dobili važnog "skakača više" za rusku igru koja će se sigurno temeljiti na dugim loptama i što je moguće više ubacivanja za gorostasa Džubu. Jer oni zapravo druge opcije nemaju. Još jedna stvar ide u prilog "opciji broj tri".

- Iskreno, mi smo na utakmici Rusija - Španjolska više pratili Španjolce, ali sada je Ruse preuzeo Jerkan, tu je i Ćorluka koji zna sve o njima - rekao je Dalić.

Čarli je, dakle, praktički njegov skaut za Rusiju. Sate i sate proveli su u razgovoru ovih dana izbornik i Ćorluka...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Odlični skok-igrači Vida lijevo i Lovren u sredini plus 192 centimetra visoki Čarli, koji odlično poznaje Džubu iz ruske lige. To bi moralo biti dovoljno za razbiti rusku taktiku, za zaustaviti Ruse u prekidima gdje su strahovito jaki. I još onda desno odgovorni Vrsaljko koji ni u kojem slučaju neće patiti na visokim loptama kao Strinić protiv Danaca, nemojte misliti da su Danci slučajno slali dobre dijagonale lijevo na Poulsena. Rusi su sigurno snimili taj taktički detalj...

Kako god bilo, nešto nam govori da Dalić u najvažnijoj utakmici svoje trenerske karijere neće čekati, da će napasti. S Kramarićem u prvih 11 ili bez njega, s Badeljem na zadnjem veznom ili Brozovićem, s obranom kao dosad ili "rošadom" u kojoj ulazi Ćorluka... Nešto nam govori da večeras u 20 sati idemo "all in", idemo natjerati Ruse da parkiraju autobus pred svojim golom jer posjed lopte ćemo sigurno imati.

E, da. Kad smo već kod "parkiranja autobusa"... Jose Mourinho nam je u najavi Mundijala prognozirao da ćemo ispasti u skupini, da dalje idu Argentina i Nigerija. Pa kad smo prošli, prognozirao pobjedu Danaca. Baš nas nekako ne voli taj The Special One, ali dobro. Dobra je stvar da opet najavljuje da ćemo ispasti...

- Rusi su napravili iznenađenje. Moramo priznati kako su sve jači kako natjecanje odmiče. Kritičari nisu vjerovali da će momčad Stanislava Čerčesova proći skupinu, ali oni su uspjeli i pokazali pritom nevjerojatan timski duh i mogu iznenaditi Hrvatsku. Sad je sve moguće. Puno jakih momčadi je otpalo, Rusi ne moraju više igrati protiv jasnih favorita. S Hrvatskom se mogu boriti za ulaznicu koja vodi u polufinale - rekao je Mourinho.

Razlog više da večeras od 20 sati pogleda ruski parkirani autobus i "tamo nekog" Dalića, za kojeg vjerojatno nikad nije ni čuo, kako hrabro ide "all in".

Napast će Hrvatska žestoko, u to uopće nemojte sumnjati. I nemojte se bojati, 'The Special One' je grozan prognozer, a Dalić prilično dobar hazarder. Obično riskira taman toliko koliko treba.

