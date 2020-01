Mourinho i Tottenham u krizi! Niti Watfordu nisu zabili gol...

U prvoj utakmici 23. kola Engleske lige Watford i Tottenham su igrali bez golova 0-0, pa europski doprvak već četiri utakmice bez pobjede u prvenstvu.

Loš je to start trenera Josea Mourinha čija je momčad, međutim, imala znatno više posjeda od Watforda u prvom poluvremenu, no nedovoljno dobro iskorištenog. Naposljetku, broj udaraca bio je - isti! U drugom poluvremenu malo su se više raspucali, no realno momčad iz Londona je i dobro prošla s obzirom na to da je igrač domaćina Deeney u 70. minuti promašio kazneni udarac.

Tottenham je sada sedmi s 31 bodom i sve dalje od mjesta koje vode u Europu, dok je Watford 16. s 23 boda. Ispred njega su redom Sheffield, Manchester United, Chelsea, Leicester, City i Liverpool, a četvrto mjesto udaljeno je najmanje osam bodova (Chelsea ima utakmicu manje).

Prilika za bolji rezultat čekat će se sljedeće kolo - kada stiže Norwich...