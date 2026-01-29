Mourinho: Idem zatvarati meč i nemam više izmjena. A onda mi kažu da nam treba još jedan gol

Nakon dramatične pobjede 4-2 protiv Real Madrida, kojom je Benfica osigurala prolazak u nokaut fazu Lige prvaka, trener Jose Mourinho u svom je stilu otkrio nevjerojatne detalje iz pozadine kaotične završnice. Iako je u karijeri prošao gotovo sve zamislive nogometne scenarije, Portugalac je priznao da ga je junak večeri, golman Anatolij Trubin, uspio iznenaditi.

'Veliki dečko' koji je već prijetio

U utakmici prepunoj preokreta i promašenih prilika, potez utakmice dogodio se kada je golman Trubin u sudačkoj nadoknadi otišao u napad i zabio ključni gol. Mourinho, poznat po tome da ga malo toga može šokirati, priznao je da je i za njega ovo bilo novo iskustvo.

‌- Meni je sve deja vu, ali ovo je prvi put - kratko je poručio nakon utakmice.

Ipak, ideja da stasiti Ukrajinac može biti prijetnja u protivničkom šesnaestercu nije rođena iz očaja, već se temeljila na ranijem iskustvu. Mourinho je otkrio kako je Trubin već pokazao svoje napadačke sklonosti.

‌- Znali smo da on to može. Prije nekoliko tjedana gubili smo u Portu, otišao je naprijed u zadnjoj minuti i zamalo zabio. Znamo da je veliki dečko sposoban za ovo.

Portugalski stručnjak ipak je naglasio ključan element za uspjeh takvog poteza, pohvalivši izvođača prekida.

‌- Kvaliteta centaršuta je, naravno, najvažnija stvar. Moraš mu tamo nabaciti loptu. Ali ovo je nevjerojatan gol za dečka.

Kaos s izmjenama i sretan slobodnjak

Drama na terenu bila je odraz zbunjenosti i krive komunikacije na klupi Benfice. Mourinho je otkrio kako je u ključnim trenucima dobio pogrešnu informaciju o tome koji im rezultat treba za prolazak, što ga je navelo na krive taktičke odluke. Taman kad je mislio zatvoriti utakmicu, uslijedio je šok.

‌- Kad sam radio zadnje izmjene, s Ivanovićem i Antonijem Silvom, rečeno mi je da je to dovoljno. Pa sam pomislio, 'zatvorimo utakmicu'. Nekoliko sekundi kasnije, kažu mi da nam treba još jedan gol, ali ja više ne mogu raditi izmjene!

Kada se činilo da su sve taktičke mogućnosti iscrpljene, sudbina je Benfici ponudila slamku spasa u obliku prekida duboko u protivničkoj polovici.

‌- To je bio sretan trenutak, dobiti slobodan udarac koji nam je omogućio da tamo odemo s, uh, s velikim dečkom.