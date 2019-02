Mourinho je oduševljen Kepom: Bravo, dečko! Sviđa mi se to...

Golman je želio pokazati osobnost, samopouzdanje, započeo je Jose Mourinho izlagati svoju obranu u korist Kepe, golmana Chelseaja koji je odbio izaći iz igre kada ga je trener htio zamijeniti.

Gotovo svi koji su svjedočili sceni s Wembleya slažu se - Kepa je zaslužio biti kažnjen. Iako je Willy Caballero bio spreman zaigrati, pomoćni sudac ni u jednom trenutku nije podigao semafor za zamjenu. Kepu su zvali s klupe, ali je on odmahivao rukama, nije želio napustiti teren.

- Znam kako to izgleda, ali bio je to nesporazum. Nisam se suprotstavio treneru, on je mislio da nisam dobro, da ne mogu više igrati, a ja sam mu govorio da je sve u redu. To je bilo u napetim trenutcima, puno se toga događalo - objasnio je nakon utakmice Kepa.

Jedan od rijetkih koji je stao na njegovu stranu je Jose Mourinho. Bivši trener Chelseaja je mjesecima bez posla već mjesecima, nakon što je dobio otkaz u Manchester Unitedu.

- Kepa je želio pokazati da je tu i da želi braniti penale. To mi se stvarno sviđa - rekao je Mourinho pa ipak priznao da se on ne bi osjećao lijepo da je bio na mjestu Maurizija Sarrija.

Foto: DAVID KLEIN

- Srećom, nikada nisam morao prolaziti kroz ovog. Ne sviđa mi se što je trenera i pomoćnika doveo u nezavidnu poziciju, kao i suigrača koji je već bio spreman ući u teren - dodao je Portugalac.

Nevjerojatne scene iz Londona obišle su čitav svijet, a na kraju je 'borbu' dobio Kepa koji je ostao braniti penale protiv Cityja. Chelsea je na kraju izgubio.