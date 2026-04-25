Mourinho: Ne želim se miješati Daliću u posao, ali Ivanovićevi golovi pokazuju što on donosi
Franjo Ivanović (22) odradio je ključnu rolu u pobjedi Benfice protiv Moreirensea (4-1). Hrvat je ušao u igru u 75. minuti i zabio dva gola u 89. i 92. Pohvalio ga je trener Jose Mourinho nakon utakmice.
- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - rekao je Portugalac i dodao:
- Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku.
Podsjetimo, na prijašnjem okupljanju (u ožujku) Dalić je Ivanoviću dao pretpoziv i do kraja sezone ga čeka borba za mjesto među igračima koji će putovati na Svjetsko prvenstvo.
U Benficu je Ivanović stigao prošlog ljeta iz Uniona Saint-Gilloise za 22,8 milijuna eura, a ove je sezone odigrao 41 utakmicu i zabio devet golova.
