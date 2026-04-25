POHVALIO HRVATA

Mourinho: Ne želim se miješati Daliću u posao, ali Ivanovićevi golovi pokazuju što on donosi

Piše Petar Božičević,
Mourinho: Ne želim se miješati Daliću u posao, ali Ivanovićevi golovi pokazuju što on donosi
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U Benficu je Ivanović stigao prošlog ljeta iz Uniona Saint-Gilloise za 22,8 milijuna eura, a ove je sezone odigrao 41 utakmicu i zabio devet golova

Franjo Ivanović (22) odradio je ključnu rolu u pobjedi Benfice protiv Moreirensea (4-1). Hrvat je ušao u igru u 75. minuti i zabio dva gola u 89. i 92. Pohvalio ga je trener Jose Mourinho nakon utakmice. 

- Izbornik je izbornik. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da se želim miješati. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju što može donijeti u određenim situacijama - rekao je Portugalac i dodao:

- Želim vjerovati da Svjetsko prvenstvo tjera izbornike da razmišljaju o tisuću i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji momčadima može puno dati. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči što je najbolje za Hrvatsku.

Primeira Liga - Benfica v Arouca
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Podsjetimo, na prijašnjem okupljanju (u ožujku) Dalić je Ivanoviću dao pretpoziv i do kraja sezone ga čeka borba za mjesto među igračima koji će putovati na Svjetsko prvenstvo. 

U Benficu je Ivanović stigao prošlog ljeta iz Uniona Saint-Gilloise za 22,8 milijuna eura, a ove je sezone odigrao 41 utakmicu i zabio devet golova. 

Komentari 0
