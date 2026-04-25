ZA SAMO TRI MINUTE

VIDEO Sjajni Ivanović ekspresno zabio dva gola u pobjedi Benfice

Piše HINA
Foto: Pedro Nunes

U dvoboju 31. kola portugalske Primeira lige nogometaši Benfice su rutinski obavili domaći posao te su svladali Moreirense s 4-1.

Već u drugoj minuti Benfica je povela pogotkom Barreira, ali se Moreirense vratilo u igru nakon što je u 26. minuti Travassos bio strijelac za 1-1. Novo vodstvo Benfice uslijedilo je samo tri minute kasnije, a strijelac za 2-1 je bio Rios.

VIDEO Ivanovićeva Benfica u drami slavila protiv Sportinga

Mreže su potom mirovale sve do 89. minute kada je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović zabio za 3-1. Nije na tome hrvatski napadač stao već je suparničku mrežu zatresao i u 92. minuti za konačnih 4-1. Ivanović je u igru ušao u 75. minuti. Njegove golove možete pogledati OVDJE

Benfica je napravila novi korak bliže vodećem Portu. Na vrhu ljestvice je Porto koji ima 79 bodova, dok Benfica ima utakmicu više i 75 bodova. Treći je Sporting sa 71 bodom i dvije utakmice manje u odnosu na Benficu.

Ivanović je s ova dva gola došao do brojke od šest prvenstvenih pogodaka ove sezone.

Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'
EKSKLUZIVNO: GORAN RAČKI

Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'

Ivica je super, ali s obzirom na okolnosti... Zahvalili smo se i ocu i sestri Filipa Zubčića. Ako žele, mogu nastaviti raditi s Filipom volonterski. Pavlek? Govorio je da novca nema i da štedimo, kaže Goran Rački
FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi

