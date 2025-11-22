Obavijesti

RAZOČARALI SU GA

Mourinho poludio na Ivanovića i njegove suigrače: 'Neka mi ne dolaze i pitaju zašto ne igraju'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Mnogi igrači nisu bili ozbiljni i nisu pristupili utakmici kako su trebali. Napravio sam četiri izmjene na poluvremenu, ali volio bih da sam ih napravio devet, opleo je Mourinho po igračima Benfice

José Mourinho, proslavljeni portugalski trener poznat po svom beskompromisnom stilu i britkom jeziku, nije dugo čekao da unese nemir u svlačionicu svog novog kluba, Benfice. Iako je na klupu lisabonskih "orlova" sjeo tek prije dva mjeseca., "The Special One" je već uspio javno prozvati svoje igrače, zaratiti sa sucima i, što je za hrvatske navijače najvažnije, gurnuti u drugi plan mladog hrvatskog napadača Franju Ivanovića.

Portugalski stručnjak poznat je po tome da nema dlake na jeziku, a to je dokazao i nakon što je Benfica na jedvite jade pobijedila trećeligaša Atletico (2-0) i plasirala se u osminu finala Kupa. Ljutit je Mourinho bio na svoje igrače, a među njima je i Ivanović, koji je odigrao prvih 45 minuta pa ostao u svlačionici.

- Atlético je odradio izvanredan posao. Gledao sam utakmicu u Mafri i shvatio da postoji organizacija i da imaju kvalitetne igrače, ali naše prvo poluvrijeme bilo je loše, i to u onome što me najviše boli, u stavu. Mnogi igrači nisu bili ozbiljni i nisu pristupili utakmici kako su trebali. Napravio sam četiri izmjene na poluvremenu, ali volio bih da sam ih napravio devet - rekao je Mourinho.

Poslao je potom jasno upozorenje svojim igračima.

- Ono što nije funkcioniralo u prvom poluvremenu nije bio sustav, već igrači. Da bih izvadio neke od igrača koje sam želio izvaditi, morao sam promijeniti sustav za drugo poluvrijeme. Neki igrači nisu bili ovdje i već sam im rekao: 'Nemojte mi dolaziti kucati na vrata i pitati zašto ne igrate. Ja sam trener Benfice, odgovornost je moja, ali i igrači imaju odgovornost prema navijačima.

Hrvatski napadač je ionako bio na tankom ledu kod osebujnog Portugalca, no nakon nove razočaravajuće predstave, minutaža bi mu mogla biti još manja. Do dolaska Mourinha bio je prvotimac, redovito je i zabijao, no on mu je smanjio minutažu i većinom ulazi s klupe. Odigrao je do sada 19 utakmica i zabio pet golova, no navijači su očekivali bolji učinak od igrača kojeg je klub ljetos doveo za 22 milijuna eura iz Belgije. 

