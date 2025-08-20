Mourinho prekrižio Livakovića i poručio: 'Pronađi novi klub...'

Jose Mourinho više ne računa na hrvatskog golmana Dominika Livakovića (30), prenosi novinar Ertan Suzgun, navodno dobro upućen u događanja u Fenerbahčeu. Prvi golman "vatrenih" ne ulazi u planove Portugalca, a klub mu je navodno poručio da do kraja prijelaznog roka potraži novu sredinu.

Livaković je stigao u Fenerbahče iz Dinama u ljeto pretprošle godine uz odštetu od 6,6 milijuna eura. Brzo se nametnuo i stao na gol te branio sve do sredine prošle sezone. Najprije je ispao zbog ozljede, a potom se povremeno vraćao. Kako je vrijeme prolazilo, Irfan Can Egribayat ga je istisnuo iz početne postave. Livaković je u proljetnom dijelu prošle sezone branio samo na šest utakmica, a posljednji put čuvao je Fenerov gol u svibnju.

Ove sezone još nije nastupio u tri do sada odigrane utakmice Fenerbahčea. To je znak za uzbunu i izborniku Zlatku Daliću. On je u ponedjeljak objavio popis reprezentativaca, a Livaković se očekivano našao na njemu. No poznata je Dalićeva izjava da oni koji ne igraju u klubu ne mogu dobiti poziv.

Ipak, teško je ne pozvati dugogodišnjeg i sigurnog čuvara mreže "vatrenih". Može se očekivati da će Livaković do kraja prijelaznog roka pronaći novi klub u kojem će se nametnuti. Turski mediji pisali su da su ga Monaco i Milan odbili, dok ga je West Ham razmatrao tek kao rezervu.

Posljednjih tjedana pojavila se i priča o povratku u Dinamo, no kako su doznali 24sata, to nije opcija. “Modri” apsolutno vjeruju Ivanu Nevistiću, a tu je i Nikola Čavlina kojeg klub vidi kao nasljednika Nevistića kada i ako on napravi transfer. Dolaskom Livakovića obojica bi se pomaknula korak unatrag, što nije u interesu Dinama.