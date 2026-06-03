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Mourinhova čistka u Realu. Već je otpisao šestoricu igrača

Piše Domagoj Vugrinović,
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Mourinhova čistka u Realu. Već je otpisao šestoricu igrača
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Mourinho se u Madrid vraća nakon što je već vodio Kraljevski klub od 2010. do 2013. godine. Navodno je dogovorio ugovor do 2029. godine

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Jose Mourinho navodno je već povukao prve poteze uoči povratka na klupu Real Madrida. Iskusni portugalski trener, koji bi službeno trebao biti predstavljen nakon predsjedničkih izbora u klubu, obavijestio je vodstvo Reala da u novoj sezoni ne računa na šestoricu igrača.

Prema informacijama koje su se pojavile u španjolskim medijima, na transfer-listi su Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran García, Raúl Asencio i Dani Ceballos. Najviše pozornosti privukla su imena Rodryga i Camavinge, dvojice igrača koji su posljednjih godina imali važnu ulogu u momčadi i koje se smatralo dijelom Realove budućnosti.

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Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Mourinho se u Madrid vraća nakon što je već vodio Kraljevski klub od 2010. do 2013. godine. Da Mourinho dolazi, zna se već neko vrijeme, a sada je u kratkoj snimci koja potvrđuje njegov dolazak izgovorio samo jednu riječ: "Da". Objava je tempirana dok je drugi kandidat za predsjednika kluba, Enrique Riquelme, gostovao u emisiji El Hormiguero, gdje je trebao najaviti svoje planove za pojačanja.

Perez u Mourinhu vidi čovjeka koji može vratiti Real na pobjedničke staze nakon sezone bez trofeja i nemirnog razdoblja u svlačionici. Portugalac bi u novom mandatu trebao imati znatno veće ovlasti u sportskom segmentu, posebno kada je riječ o transferima i slaganju momčadi.

Real je već krenuo u rekonstrukciju kadra. Kao moguća pojačanja spominju se Ibrahima Konaté i Denzel Dumfries, a prema navodima insajdera Fabrizija Romana, oba posla imaju Mourinhov blagoslov i dio su šireg plana obnove momčadi.

Istodobno, Mourinho želi otvoriti prostor za nova pojačanja odlascima igrača koji se ne uklapaju u njegovu viziju. Dani Ceballos navodno je najbliže odlasku, a za njega se zanima Ajax. Sudbina ostalih igrača ovisit će o ponudama i odluci klupskog vodstva nakon izbora.

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