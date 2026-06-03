Mourinhova čistka u Realu. Već je otpisao šestoricu igrača

Jose Mourinho navodno je već povukao prve poteze uoči povratka na klupu Real Madrida. Iskusni portugalski trener, koji bi službeno trebao biti predstavljen nakon predsjedničkih izbora u klubu, obavijestio je vodstvo Reala da u novoj sezoni ne računa na šestoricu igrača.

Prema informacijama koje su se pojavile u španjolskim medijima, na transfer-listi su Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran García, Raúl Asencio i Dani Ceballos. Najviše pozornosti privukla su imena Rodryga i Camavinge, dvojice igrača koji su posljednjih godina imali važnu ulogu u momčadi i koje se smatralo dijelom Realove budućnosti.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Mourinho se u Madrid vraća nakon što je već vodio Kraljevski klub od 2010. do 2013. godine. Da Mourinho dolazi, zna se već neko vrijeme, a sada je u kratkoj snimci koja potvrđuje njegov dolazak izgovorio samo jednu riječ: "Da". Objava je tempirana dok je drugi kandidat za predsjednika kluba, Enrique Riquelme, gostovao u emisiji El Hormiguero, gdje je trebao najaviti svoje planove za pojačanja.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Perez u Mourinhu vidi čovjeka koji može vratiti Real na pobjedničke staze nakon sezone bez trofeja i nemirnog razdoblja u svlačionici. Portugalac bi u novom mandatu trebao imati znatno veće ovlasti u sportskom segmentu, posebno kada je riječ o transferima i slaganju momčadi.

Real je već krenuo u rekonstrukciju kadra. Kao moguća pojačanja spominju se Ibrahima Konaté i Denzel Dumfries, a prema navodima insajdera Fabrizija Romana, oba posla imaju Mourinhov blagoslov i dio su šireg plana obnove momčadi.

Up next: Ibou Konaté and Denzel Dumfries to Real Madrid. ✅✅ https://t.co/3a4sdLWS0c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Istodobno, Mourinho želi otvoriti prostor za nova pojačanja odlascima igrača koji se ne uklapaju u njegovu viziju. Dani Ceballos navodno je najbliže odlasku, a za njega se zanima Ajax. Sudbina ostalih igrača ovisit će o ponudama i odluci klupskog vodstva nakon izbora.