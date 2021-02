U osmini finala Europske lige Dinamo će igrati protiv engleskog Tottenhama! Odlučio je tako ždrijeb, a još nije poznato hoće li zbog trenutne epidemiološke situacije 'modri' moći ugostiti Spurse na Maksimiru ili će se obje utakmice igrati na neutralnom terenu. Bilo kako bilo, engleski je klub u poziciji favorita, ali kako je istaknuo i sam Mamić, Dinamo nije impresioniran ni sa kime.

Ipak, valja priznati da momčad iz Londona izgleda - impresivno. Ako gledamo samo imena, najviše odskaču Harry Kane (27), statisti centarfor engleske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača Premiershipa te sve bolji Heung-min Son (28) koji vrijedi 90 milijuna eura. Harry Kane vrijedi 120 što je 17 milijuna eura više od cijele momčadi Dinama.

Ove je sezone Kane zabio 21 gol i podijelio 14 asistencija u svim natjecanjima, a na terenu zna biti baš pravi uragan - nadimak je to koji su mu dodijelili britanski komentatori, ali i nogometna javnost. Uz bok mu je južnokorejska uzdanice Heung-min Son koji na leđima nosi 'sedmicu' kao i Cristiano Ronaldo, a ove godine igra bolje nego ikad. U 36 utakmica je zabio 18 golova i podijelio 12 asistencija, a kako je Kane imao problema s ozljedama - bio je i 'prva violina' Spursa u velikom broju susreta.

Usput rečeno, donijelo mu je to i mnoge 'Team of the week' kartice na najpopularnijoj nogometnoj simulaciji Fifi pa su ga zbog sličnosti u ocjenama sa spomenutim Portugalcem i nevjerojatnom jačinom na igri prozvali i - Sonaldom. Dva su to izvanserijska igrača u dresu londonske momčadi, a otočka ekipa ima jako dobre igrače i na drugim pozicijama.

Gol im čuva jedan od boljih golmanskih parova na Otoku, a to su svjetski prvak i kapetan momčadi Hugo Lloris (34) kojeg Mou zna iskoristiti u utakmicama Europske lige kao što je to napravio protiv Wolfsbergera, ali taj će posao protiv Dinama možda odraditi Joe Hart (33), golman kojega najviše pamtimo kao jednog od zaslužnijih u tome što je Manchester City osvojio titulu prvaka Engleske nakon 44 godine. Joe je i četverostruki osvajač Zlatne rukavice Premiershipa. Naravno da više nije u spomenutoj formi, ali je i dalje vrlo dobar golman.

Naravno, tu je i nezaobilazni Gareth Bale (31). I on nije ni sjena nekadašnjeg Balea koji je za 100 milijuna eura otišao u redove madridskog Reala te uglavnom Spursima pomaže s klupe, ali svakako je jedno od ponajvećih imena u londonskom klubu. U obrani su tu pojačanje iz Wolverhamptona Matt Doherty (29) na desnoj strani, te pojačanje iz Reala Sergio Reguilón (24) na lijevoj strani. Na stoperskim će pozicijama vjerojatno igrati belgijski reprezentativac Toby Alderweireld (31) i Davinson Sanchez (24) ili Eric Dier (27).

U zadnjoj liniji ima Mourinho još Bena Daviesa (27) na poziciji lijevog beka te stopere Joea Rodona (23) i mladog Japheta Tangangu (21), a ispred njih ima nekoliko odličnih rješenja. Mnogi fanovi istaknuli su kako je jedno od najboljih pojačanja cijele lige ove sezone upravo Pierre-Emile Hojbjerg (25) koji je za 17 milijuna eura stigao iz Southamptona. Tu su još i Tanguy Ndombele (24) kojeg su za 60 milijuna eura doveli iz francuskog Lyona te Harry Winks (25) i Moussa Sissoko (31).

Ispred njih je jedan od nogometaša kojemu su predviđali da će biti perspektiva engleske nogometne reprezentacije, ali je njegov razvoj nekako stao. Radi se o Dele Alliju (24) koji ove sezone i ne dobiva toliko prilika pod palicom Josea Mourinha, ali škaricama protiv austrijske momčadi opet je skrenuo pažnju na sebe.

tu su još i Erik Lamela (28) te Lucas Moura (28) na desnom krilu, dok Steven Bergwijn (23) i spomenuti Son (28) igraju na desnom krilu, a Korejac može igrati i u napadu gdje je pomalo i nezamjenjivi Harry Kane. U prvenstvu su 'tek' deveti sa 36 bodova iz 24 utakmice, a svakako im je jedan od ciljeva Europa i sljedeće sezone.

Doduše, dobro bi im došao i neki veći trofej, a taj cilj mogu ostvariti u Europskoj ligi. S klupe ih vodi opjevani Jose Mourinho, a ne treba puno isticati o kakvoj se trenerskoj veličini radi. Jedno je sigurno - Dinamo neće imati lagan posao jer igra protiv velike engleske momčadi, ali pokazali su 'modri' u više navrata da se mogu nositi i s najboljima.

Susreli su se jedom u povijesti, a tad su Spursi slavili 4-0. Bilo je to u studenom 2008. godine kad je u Kupu Uefa slavila momčad iz Londona s tri gola Darrena Benta i jednim Toma Huddlestonea. Zbog trenutne epidemiološke situacije još nije poznato gdje će se igrati utakmice, ali poznati su datumi odigravanja. Dinamo će kao domaćin igrati 11. ožujka, dok je uzvrat tjedan dana kasnije.