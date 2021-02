Kuglice su u osmini finala Europske lige spojile Dinamo i engleski Tottenham, a trener 'modrrih' Zoran Mamić se odmah našalio nakon što je saznao protivnika na novinarsku konstataciju kako je 'Tottenham težak protivnik, ali'...

- Dele Alli. Veselimo se utakmici, dobili smo atraktivnog protivnika, ali ne znamo koja je situacija s domaćinstvima s obziorm na stanje u Engleskoj. Znamo ih, često su na televiziji i puno smo ih gledali pa ćemo biti dobro pripremljeni. Neću sad ki bi da bi, dobili smo Tottenham i trebamo se fokusirati na to. Sad nam slijedi HNL pa ćemo o tome razmišljati - započeo je strateg Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Prve reakcije s Maksimira

Tako ponovno na Maksimir stiže Jose Mourinho. Prvi je put tu bio s Real Madridom, a svi se sjećamo antologijske fotografije 'The Special Onea' i tadašnjeg trenera Dinama Krunoslava Jurčića.

- On je top 3 svjetskih trenerskih imena i to je privilegija. Međutim, ne igramo ni ja ni on, vjerujem da možemo pružiti dobar nogomet, a znam da neće biti lako. Ne bih se usudio komentirati Mourinha, on je preveliki trener da bih rekao bilo što negativno u njemu. Nije jednostavno sve posložiti, ali radi se o velikom treneru i ekipi - jasan je Mamić pa nastavlja:

- Mi ovo uzimamo kao nagradu za sve što smo napravili u ovoj sezoni. Veselimo se svakoj utakmici i izazovu i želimo pružiti što bolju utakmicu. Neki pojedinci su prije dvije godine osjetili ovakvu utakmicu, ali nije to presudno ni da će promijeniti nešto. Imamo dobro izbalansiranu ekipu i želja je da svi ostanemo zdravi do te utakmice, pružimo što bolji otpor. Želimo im zadati puno glavobolje i da možemo napraviti dobar rezultat.

Prije dvije je godine Dinamo u ovoj fazi ispao od portugalske Benfice i to nakon što je utakmica u Lisabonu otišla u produžetke. Ima li ova momčad više šanse i bi li mogli biti impresionirani protivnikom?

- Teško je to uspoređivati, ne volim to komentirati jer nisam radio to s ekipom otprije dvije godine. Sretan sam s ovim što imam i osobno mi je ta ekipa najbolja na svijetu, oni su tu i tako treba gledati. Ova momčad nije impresionirana ni sa kime - jasan je trener Dinama.

Osvrnuo se Mamić i na dogodovštinu iz kluba večer prije susreta u Krasnodaru.

- Prije naše utakmice u Rusiji smo u grupi trenerskog stožera komentirali Simeonea koji je stavio šest igrača u zadnjoj liniji i to što bi mi vi novinari napravili da smo mi tako istrčali pa smo se svi zajedno nasmijali - pojasnio je Mamić pa se dodatno osvrnuo na trenersku veličinu Mourinha

- Imao sam privilegiju upoznati Mourinha, imamo zajedničke fotografije. Od njega se može puno naučiti, a kad već njega spominjemo, jučer sam ga citirao na sastanku prije utakmice. Možda sam ga i prizvao. Rekao sam da je jednostavnost - genijalnost, a kompliciranje je skrivanje iza neznanja.

Želje uvijek postoje, a nakon jučerašnje pobjede imali su neku internu kladionicu 'modri'.

- Jučer sam 'tipovao' na Glasgow Rangers, ali eto, nisam pogodio - nasmijao se trener Dinama.