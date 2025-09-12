Prižmić: Protivnik je pokazao nepoštovanje. Moutet: Nisam namjerno vikao 'ajde' i 'idemo'

Dino Prižmić borio se gotovo tri i pol sata, ali Corentin Moutet, debitant u Davis Cupu, osvojio je prvi bod za Francusku (6-4, 5-7, 6-1). Najbolji tenis Splićanin je odigrao u završnici drugog seta, koji je okrenuo u svoju korist, ali izgubio je dobar dio energije i u trećem setu osvojio je samo jedan gem.

- Bio je vrlo intenzivan meč, pokušao sam promijeniti nešto u igri nakon prvog seta i uspjelo je u drugom, ali u trećem setu pao sam fizički, izgubio igru i to se vidjelo na rezultatu. Ali mislim da sam igrao dobro, nedostaje mi iskustva u ovakvim mečevima, nadam se da ću ih bolje rješavati u budućnosti.

Što se dogodilo na početku trećeg seta?

- Da sam uzeo prvi gem, bilo bi možda i drugačije, lakše. Ovakav igrač to kažnjava, nisam više odigravao udarce kao dotad, pala je i brzina servisa, forhenda, sve je primijetio.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Moutet je mijenjao ritam s čestim "sliceovima", visokim loptama, servisima ispod ruke.

- Po stilu je najgori protivnik za moj tenis. Znali su da mi njegova igra ne odgovara. Volim igrati brzo, da ima ritma, sigurno znaju zašto su ga stavili.

Francuz je poene slavio s hrvatskim riječima "ajde" i "idemo". Je li vas to ometalo?

- Mislim da igrači poput njega rade takve stvari da protivnika izbace iz ritma. Uz one situacije kad je lopta dirala mrežu, mislim da je to nepoštovanje, ali od takvog igrača to i očekujem. Nastavak sezone? Igrat ću glavni turnir ATP 250 u Kini, pa kvalifikacije Šangaja i možda jedan challenger.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Dino Prizmić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Moutet je objasnio zašto je slavio na hrvatskom. I, kaže, nije namjerno.

- Nije. Šest godina surađivao sam s hrvatskim kondicijskim trenerom (Luka Veliki), naučio sam te izraze i htio sam ih izbrisati iz glave, ali automatski mi je dolazilo. Nije to bila provokacija prema Dini i Hrvatskoj, dapače, jako cijenim Hrvatsku kao zemlju.