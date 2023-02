Može li hrvatski Zorro ukrotiti norveško čudo? 'Gvardiol je Erling Haaland među stoperima'

Erling Braut Haaland i Joško Gvardiol. Sadašnjost i budućnost svjetskog nogometa. Jedan trpa lopte u mreže kao nezaustavljivi stroj, a drugi sprječava napadače da to rade. Ponajbolji napadač današnjice protiv jednog od najboljih stopera.

Leipzig će večeras u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka (21 sat) na svome terenu ugostiti Manchester City, a pod posebnim povećalom bit će duel hrvatskog i norveškog dijamanta. Tek jedna u nizu velikih bitki koja očekuje ovaj dvojac u budućnosti ili tko zna, možda jednog dana udruže snage pa postanu noćna mora za mnoge klubove.

- Joško Gvardiol će biti jedan od najboljih stopera svijeta sljedećih 20 godina, u to nema nikakve sumnje. Joško Gvardiol je Erling Haaland među braničima, time sam sve rekao - najbolje nam je sažeo renomirani talijanski novinar Fabrizio Romano u velikom intervjuu za 24sata.

Foto: Jan Woitas/DPA

Hrvatska je Joška Gvardiola upoznala prije tri godine. Jak, visok i brz, kao od stijene odvaljen. Zabio je gol Inter Zaprešiću pa tramvajem se zaputio doma. Tada mu je bilo tek 17 godina, zbunjeni putnici pitali su se zašto se igrač Dinama vozi tramvajem. Tko bi samo tada mogao i pomisliti kako gledaju budućeg najskupljeg stopera u povijesti.

Od tog gola Inter Zaprešiću, krenuo je njegov strahovit uspon. Postao je nezaobilazni član prve postave Dinama, lijevi bek ili lijevi stoper, njemu je bilo svejedno. Samo da igra. Brusili su pažljivo svog dijamanta na Maksimiru, gladili i brusili. Kakvo je to čudo od djeteta u Zagrebu, pitali su se europski klubovi. Jedna utakmica bila je dovoljna. Siguran i samouvjeren, sa samopouzdanjem do neba. Taktički i tehnički potkovan, a zreo kao da već godinama igra u vrhunskom nogometu. Ma što tu razmišljati. Kompletni paket. Leipzig ga je platio 19 milijuna eura i osigurao si najveći izlazni transfer u povijesti kluba.

Foto: LEE SMITH

Tri godine kasnije, Joško je jedan od najboljih stopera na svijetu, ali i jedan od najtraženijih. Svoju klasu svijetu i onima koji ga još nisu upoznali, demonstrirao je na Svjetskom prvenstvu u Katru. Pitajte Lukakua, ako se kojim slučajem ne sjećate. U završnici utakmice Hrvatske i Belgije u trećem kolu grupne faze, Lukaku je izbio sam pred Livakovića i zapucao, a onda je Joško izniknuo i trave i blokirao ga. Da nije, lopta bi vrlo vjerojatno ušla u mrežu, Belgija bi prošla dalje, a Hrvatska se oprostila od Mundijala. Ostalo je, kako se često veli, povijest. Na SP-u odigrao je sve utakmice ,a ove sezone je za njemački klub odigrao 26 utakmica i postao nezamjenjivi kotačić.

Jedan 20-godišnjak da igra s takvom lakoćom i elegancijom, nema panike kod njega nikada. Mirno iznošenje lopte i u najtežim trenucima, sve izgleda tako lagano i smisleno. Na Transfermarktu vrijedi 75 milijuna eura. Više nije niti dvojba hoće li postati najskuplji stoper u povijesti, samo je pitanje hoće li ta cifra ići preko 100 milijuna eura. Jedan od klubova koji bi ga volio vidjeti u svojim redovima je i Manchester City. Arapskim bogatašima je ova cifra 'bagatela', a imaju priliku ujediniti čudesnog golgetera i ponajboljeg stopera svijeta.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Vrlo sličan munjeviti uspon karijere imao je nevjerojatni Norvežanin Erling Braut Haaland. Tko je ovaj mršavi plavi dečko koji ruši sve pred sobom i zabija golove kao na traci, pitali su se mnogi kada je norveški Viking u listopadu 2019. godine u svome debiju u Ligi prvaka u dresu Salzburga zabio hat-trick Genku. Postao je preko noći svjetska senzacija, mnogi su se tukli za njegov potpis, a danas je član Manchester Cityja, ponajbolje momčadi svijeta. Kotačić koji je Pepu Guardiolu falio za osvajanje Lige prvaka?

Prvi seniorski izlet imao je u drugoj momčadi Brynea gdje je zabio 18 golova u 14 utakmica. To je bila dovoljna preporuka da ga prebace u prvu momčad, ali kao da ga je ubio taj pritisak. Nije baš blistao jer nije zabiti niti jedan gol u 16 utakmica.

Foto: PHIL NOBLE

Shvatio je da se tamo više ne može razviti i da su mu dali ono što su mogli pa se preselio kod Moldea čiji je trener bio Ole Gunnar Solskjaer. Za prvu momčad debitirao je 26. travnja 2017. godine u norveškom Kupu protiv Volde IT i odmah zabio. Vidio se taj talent na prvu, ali šokirao ga je nagli odlazak u seniore sa 16 godina i zabio je samo četiri gola u 20 utakmica. Ali onda je u 2018. godini započeo norveški narodni preporod. Utrpao je 16 golova u 30 utakmica, a Brannu je zabio četiri gola u 21 minuti. Zahvaljujući toj sjajnoj sezoni preselio se u Red Bull Salzburg koji kupuje talentirane momke po Europi, a to su prepoznali u Haalandu. Kupili su ga za osam milijuna eura, a to su novci za kojima baš nikada neće žaliti.

Novi Ibrahimović, kako mu tepaju, zabio je 29 golova u samo 27 utakmica u austrijskom klubu, a od toga čak osam u šest utakmica Lige prvaka. E tu ga je tek Europa upoznala i shvatila kakav se dijamant stvarao u Bryneu.

Mnogi divovi lovili su ga po Salzburgu, United je mislio da je u prednosti zbog trenera Solskjaera, ali na kraju ga je uhvatila Borussia Dortmund za mizernih 20 milijuna eura. Tri godine i 86 golova u 89 nastupa kasnije, otišao je u Manchester City za 75 milijuna eura. Već tada vrijedio je preko sto milijuna eura, ali 'građani su iskoristili otkupnu klauzulu koja je bila u ugovoru. Danas na Transfermarktu vrijedi 170 milijuna eura i ne treba niti spominjati da pričamo o najboljoj kupovini stoljeća.

Foto: LEE SMITH

Ne pamtimo kada smo posljednji put gledali tako ubojitog napadača. Ima nevjerojatan osjećaj za prostor, kao da je u lopti neki čip koja ju navodi prema njemu. Po stilu igre baca malo na Alana Shearera, čovjek jednostavno zna gdje se treba pronaći i lopta ga svaki put pogodi. Norvežanin od 194 cm jak je kao stijena, a pokretan i lagan kao gazela. To su osobine koje je jako teško pronaći u suvremenom nogometu. Moderan i eksplozivan napadač koji odlično igra glavom i nogama, brz u tranziciji i sjajan u građenju lopte. Mislili smo da gubimo klasičnog napadača i devetku, ali on je pokazao da je prototip te vrste napadača i da još ima dodatno oružje.

Njegov uzor je Cristiano Ronaldo, a od njega je pokupio baš sve. Radnu etiku, ponašanje i prehranu. Naime, Patrice Evra jednom je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu, što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac.

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji. Čuo je jednom priču Patricea Evre koji je rekao da je ručao često s Ronaldom i da je on jeo samo ribu i ništa više. Erling radi sve to i pokušava imati isti način ishrane kao Ronaldo koji je s 34 godine i dalje jedan od najboljih na svijetu - rekao je njegov otac Alf-Inge.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Haaland je ove sezone zabio nevjerojatan 31 gol u 32 utakmice uz četiri asistencije. Trpao je kome god je stigao, no ima jedna razlika. Još nije zaigrao protiv hrvatskog dijamanta. Vodili su bitke u Bundesligi, ali Haaland je već tada bio jedan od najboljih na svijetu, a Joško igrač s velikim talentom pred kojim je velika budućnost. U samo godinu dana Gvardiol je nevjerojatno napredovao u svakom segmentu, a oni koji i nisu čuli za njega, uvjerili su se u njegovu klasu na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA

I upravo zato ovo će biti prvi veliki dvoboj između ovog čudesnog dvojca. Joško je poznat kao penicilin za golgetere i napadače, onaj nemilosrdni tip koji ti ne da disati cijelu utakmicu i iščupa klasu iz napadača. E pa vidjet ćemo hoće li to uspjeti napraviti za mnoge neukrotivom Haalandu.

Haaland ima 22 godine, a Joško je tek godinu mlađi. Budućnost nogometa u sigurnim je rukama, a ako jednog dana zajedno zaigraju, jao si ga njihovim protivnicima.



