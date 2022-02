Marko Livaja dao je hat-trick u Kranjčevićevoj, bili su to 19., 20. i 21. gol u ovom prvenstvu, čime je Hajdukov napadač izbio na vrh ljestvice strijelaca Hajduka u svim prvenstvima od hrvatske neovisnosti.

Dosadašnji rekorder bio je Mijo Caktaš s 20 postignutih golova u sezoni 2019/20, a Mijo drži i drugo mjesto s 19 postignutih golova iz sezone prije, kada je bio i najbolji strijelac HNL-a.

- Utakmica je bila teška, teren je bio najgori od kad sam se prije godinu dana vratio u HNL. Još je i kiša padala, bili su jako teški uvjeti za igru. Mi smo bili bolji, dominantniji, imali smo neke prilike, ali u zadnjoj trećini nismo imali baš dobra rješenja. Po meni smo zasluženo pobijedili iako igra nije bila sjajna, ali tri boda su tu, sad imamo jako bitnu utakmicu protiv Rijeke, pred punim Poljudom, svi smo spremni i očekujemo da ćemo nastaviti istim ritmom kao i do sada. Hvala navijačima koji su došli u velikom broju, koliko sam čuo dosta ih je ostalo i vani, i stvarno im se zahvaljujem, ovakvu podršku nema nijedan klub u Hrvatskoj - rekao je Livaja nakon pobjede nad Dragovoljcem 3-0.

Kada su u pitanju najbolji strijelci HNL-a, igrači Hajduka tu su prestižnu titulu ponijeli svega tri puta. Osim Caktaša, u prvoj je sezoni Ardian Kozniku postigao 12 golova, dok je Marko Futacs zabio 18 golova u sezoni 2016/17. Marko Livaja je nakon 23 odigrane prvenstvene utakmice u ovoj sezoni zabio 21 gol i čvrsto drži prvo mjesto među najboljim topnicima. Do kraja sezone preostalo mu je još 13 utakmica i, ako nastavi ovim tempom zabijati, mogao bi ugroziti i rekord Eduarda da Silve, koji je u sezoni 2006/07. zabio 34 gola.

- Uopće se ne opterećujem brojkama, više se time opterećuju svi oko mene nego ja. Meni je važno da momčad igra dobro i pobjeđuje, da na koncu ostvarimo cilj sezone, a to je osvajanje trofeja. U borbi smo za oba trofeja i to mi je cilj, a ne individualne brojke. Na dobrom smo putu, imamo dobru momčad, svatko može zaigrati u početnoj postavi i dati doprinos i to nas veseli za nastavak sezone.

Inače, najbliže Duduovu rekordu bio je Ilija Nestorovski kada je u sezoni 2015/16. predvodio zaprešićki Inter. Te godine ponio je titulu najboljeg strijelca HNL-a s 25 postignutih golova.

Livaja je najbliže od svih do sada jer ako nastavi igrati ovim tempom, Duduov rekord je ozbiljno ugrožen. Tu će se morati poklopiti neke stvari, a mi vas pitamo: može li Livaja srušiti rekord Eduarda?

