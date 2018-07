'Možemo dalje no Vatreni '98., imamo stožer i ekipu za finale'

Luka Modrić ponovno je odigrao sjajnu utakmicu, po mnogima je i jedan od najboljih igrača Svjetskog prvenstva, pokazao je to i sinoć protiv Rusije. Vodio je svoju momčad prema pobjedi i povijesnom uspjehu ove generacije.

Luka, nakon sjajne igre možeš li konkurirati za Zlatnu loptu?

- Ne razmišljam o tome, iskreno, najvažniji mi je uspjeh reprezentacije, da napravimo nešto veliko. Ovo je već veliko, ali možemo i više. Pojedinačne nagrade mi nisu važne. One su vrijedne, ali ne razmišljam o njima, samo sam fokusiran da donesemo medalju kući, koja će to biti, vidjet ćemo.

Svi su očekivali da će se Rusija braniti, jeste li bili iznenađeni snagom Rusije?

- Oni su odigrali jako dobru utakmicu, malo su nas iznenadili, pritiskali su nas visoko, kao da smo se bojali riskirati. Drugo poluvrijeme i produžetak bili smo potpuno dominantni, trebali smo zavrišti prije penala, ali valjda je tako suđeno, dodatna drama opet, ali igrali smo protiv dobro organiziranog protivnika.

Dojam je da vam je nedostajalo snage prelomite utakmicu?

- Bilo je teško, bilo je ozlijeđenih igrača, ali po meni smo bili bolji. Slažem se da smo trebali prije završiti, bilo je i stativa i šanse, ali trebalo je ostati fokusiran do kraja. Ali mali pad koncentracije, primili smo gol, opet penali. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, bili smo bolji od njih. Dvije utakmice u 6 dana po 120 minuta, ostavi to traga na nama, platimo danak naporu, ali hvala Bogu pokazali smo karakter, Suba je bio na velikom nivou, pogotovo prvi penal koji ti da samopouzdanje i to je to...

Što očekuješ od susreta protiv Engleske?

- Opet jednu tešku i zahtjevnu utakmicu, kao što je svaka na SP-u. Sada ćemo uživati, od sutra idu pripreme. Jedan dan je manje odmora, dobro ćemo se spremiti, gledali smo ih danas, vidjeli smo koliko su jaki u prekidima, tu moramo bolje, jer smo danas primili gol iz prekida...

Kako vam se sviđa Soči?

- Nismo vidjeli Soči, nismo trenirali ni na stadionu koji je fenomenalan, teren isto tako, super što smo došli tu da se prilagodimo na vremenske uvjete. Čini se kao jako lijepo mjesto.

Ovo je drugi put nakon '98. da ste u polufinalu, jeste li dobili komentar Davora Šukera?

- To nas čini ponosnima, bio je težak put, imali smo dosta pehova, ali to nam se sve vraća i nadam se da ćemo ići dalje nego '98. Imamo sve predispozicije, odličan stožer, momčad, atmosferu i nadam se da možemo i do finala.

Što je bilo sa Subašićevom nogom?

- Osjetio je zatezanje u loži, ali mogao je nastaviti, to nije utjecalo na njega, obranio je prvi jedanaesterac, ok je, nije ga previše smetalo.

