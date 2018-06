'Možemo mi dominirati i protiv Messija, sad nam je i bod OK'

Nismo blistali, ali smo pobijedili i to je najvažnije. Bila je to velika pobjeda iz više razloga, nekad smo ovakve utakmice znali izgubiti. Bilo je li-la, a mi smo slavili. I to je dokaz veličine i klase naših igrača.

Zlatko je pokazao da ima petlju, svaka mu čast na tome. Nigeriju smo pobijedili zbog toga što su naši igrači navikli u svojim velikim klubovima za koje igraju dobivati ovakve utakmice. Kontrolirali smo utakmicu i kroz tu kontrolu smo došli do pobjede. Nekoliko je igrača doista odradilo strašan posao, izbornik je odlično pripremio utakmicu. Nema sumnje kako će nas ova pobjeda jako dignuti. Nigeriju treba zaboraviti, okrećemo se Argentini, a u toj nam je utakmici sad dobar i bod.

Po meni bi bilo bolje da je Argentina pobijedila Island i da je Leo Messi zabio gol-dva. Ovako će protiv nas sigurno i on i cijela momčad biti dodatno motivirani, ali mi se s njim itekako možemo nositi. Ne trebamo igrati kao što je igrao Island. Čak bih rekao da i ne smijemo igrati tako. Islanđani su se samo branili, a mi to ne smijemo raditi. Mi smo kvalitetnija momčad od Islanda. Protiv njih je Argentina dominirala od prve do posljednje minute, a ja sam uvjeren kako se mi s našim veznom redom možemo nametnuti Argentincima.

Vjerujem kako Ivan Rakitić i Luka Modrić mogu voditi igru protiv Argentine, kako možemo dominirati u posjedu lopte. Bilo bi važno da to napravimo jer bi Messi tada bio puno manje s loptom. On se protiv Islanda baš trudio, ali nije to bio njegov dan.

U jednom sam trenutku čak pomislio da će Messi izvesti gol-aut. Argentinci su ovisni o njemu, ali Islanđani su pokazali kako ga se može zaustaviti. Argentinu trebamo napasti preko bokova. Njihovi bočni igrači su po meni najslabiji dio momčadi i Perišić i Rebić mogu biti ključni u toj utakmici. Ako uzmemo bod, imat ćemo otvoren put prema prvome mjestu u skupini.

Naravno da prvo treba razmišljati o prolasku, ali negdje u podsvijesti treba imati i činjenicu da bi bilo dobro da budemo prvi. To bi značilo da ćemo izbjeći Francusku u osmini finala. Nisu Francuzi oduševili protiv Australije, ali to je velika momčad i sigurno će se dići. Dignut će se i Argentina, zato moramo biti još bolji nego što smo bili protiv Nigerije na startu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.