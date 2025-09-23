Obavijesti

ČESTITAO MU I RAKITIĆ

Mrežama se širi fotka Dembelea u dresu hrvatske reprezentacije. Evo tko mu ga je poklonio

Mrežama se širi fotka Dembelea u dresu hrvatske reprezentacije. Evo tko mu ga je poklonio
Ousmane Dembele tijekom karijere dijelio je svlačionicu s Ivanom Rakitićem, a Raketa mu je čestitao na osvajanju trofeja posebnom objavom na društvenim mrežama

Nogometaš PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembélé osvojio je Zlatnu loptu koju dodjeljuje francuski nogometni list France Football. Francuski krilni napadač dobio je najviše glasova u konkurenciji u kojoj su bili, između ostalih, Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha i Mohamed Salah. Dembélé je prošle sezone s PSG-om osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i francuski kup, a ovu je sezonu započeo osvajanjem naslova u europskom Superkupu.

Povodom osvajanja najprestižnije individualne nagrade u svijetu nogometa u Hrvatskoj su počeli dijeliti fotografiju Dembéléa u dresu hrvatske reprezentacije.

Slavni nogometaš tijekom karijere dijelio je svlačionicu s Ivanom Rakitićem, a Raketa mu je čestitao na osvajanju trofeja posebnom objavom na društvenim mrežama.

"Skidam kapu, Ouss, sjajan primjer predanog rada i ustrajnosti. Zaista zasluženo!", napisao je pomoćnik sportskog direktora Gorana Vučevića u Hajduku.

Dembélé je bio dio momčadi koja je 2018. godine osvojila Svjetsko prvenstvo. Iako nije igrao u finalu u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku rezultatom 4-2, fotografija u hrvatskom dresu potječe upravo iz tog razdoblja prije sedam godina, a riječ je o dresu Ivana Perišića koji je razmijenio nakon finala s hrvatskim krilnim igračem.

