Ousmane Dembele tijekom karijere dijelio je svlačionicu s Ivanom Rakitićem, a Raketa mu je čestitao na osvajanju trofeja posebnom objavom na društvenim mrežama
Mrežama se širi fotka Dembelea u dresu hrvatske reprezentacije. Evo tko mu ga je poklonio
Nogometaš PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembélé osvojio je Zlatnu loptu koju dodjeljuje francuski nogometni list France Football. Francuski krilni napadač dobio je najviše glasova u konkurenciji u kojoj su bili, između ostalih, Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha i Mohamed Salah. Dembélé je prošle sezone s PSG-om osvojio Ligu prvaka, francusko prvenstvo i francuski kup, a ovu je sezonu započeo osvajanjem naslova u europskom Superkupu.
Povodom osvajanja najprestižnije individualne nagrade u svijetu nogometa u Hrvatskoj su počeli dijeliti fotografiju Dembéléa u dresu hrvatske reprezentacije.
Slavni nogometaš tijekom karijere dijelio je svlačionicu s Ivanom Rakitićem, a Raketa mu je čestitao na osvajanju trofeja posebnom objavom na društvenim mrežama.
"Skidam kapu, Ouss, sjajan primjer predanog rada i ustrajnosti. Zaista zasluženo!", napisao je pomoćnik sportskog direktora Gorana Vučevića u Hajduku.
Dembélé je bio dio momčadi koja je 2018. godine osvojila Svjetsko prvenstvo. Iako nije igrao u finalu u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku rezultatom 4-2, fotografija u hrvatskom dresu potječe upravo iz tog razdoblja prije sedam godina, a riječ je o dresu Ivana Perišića koji je razmijenio nakon finala s hrvatskim krilnim igračem.
