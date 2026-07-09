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SPEKTAKL NA TRAVI

Muchova u drami srušila Gauff i ušla u prvi finale Wimbledona

Piše Josip Tolić,
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Muchova u drami srušila Gauff i ušla u prvi finale Wimbledona
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Foto: Marko Djurica
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Drama u Wimbledonu! Muchova je srušila Gauff nakon tie-break trilera i izborila drugo Grand Slam finale, a čekaju je Noskova ili Kostjuk

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Karolina Muchova, 29-godišnja češka tenisačica, prva je finalistica Grand Slam turnira u Wimbledonu nakon polufinalne pobjede protiv Amerikanke Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6(12-10).

Drugi put u karijeri Muchova će igrati u finalu nekog Grand Slam turnira. Prvi puta je za trofej igrala 2023. godine u Roland Garrosu kada je poražena od Poljakinje Šwiatek. U finalu će Muchova igrati ili protiv sunarodnjakinje Linde Noskove ili Ukrajinke Marte Kostjuk. Na dva Grand Slam naslova u karijeri ostaje 22-godišnja Amerikanka Gauff koja je slavila na US Openu 2023. i u Roland Garrosu prošle godine.

Wimbledon
Foto: Toby Melville

U prvom setu polufinala ovog četvrtka Gauff je propuštala break prilike, a Muchova je skupljala gemove i lako taj dio igre dobila sa 6-2. Gauff je kontrirala u drugoj dionici kada je bila nepogrešiva te je uz dobivenih 6-1 izjednačila na 1-1 u setovima.

U trećem setu je svaka tenisačica dobivala svoje servis gemove pa je odluka pala u dramatičnom, kvalitetnom i krajnje neizvjesnom tie-breaku do deset poena. Na samom kraju obje su tenisačice bile i sve nervoznije, događala su se i proklizavanja na travi, a na putu do slavlja Muchova je spasila i jednu meč-loptu. Meč je trajao dva sata i 35 minuta.

Wimbledon
Foto: Toby Melville

Wimbledon, polufinale tenisačica:

Karolina Muchova (Češ/10) - Coco Gauff (SAD/7) 6-2, 1-6, 7-6 (12-10)

Marta Kostjuk (Ukr/12) - Linda Noskova (Češ/9) kasnije

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