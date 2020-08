Mudražija i Danci preokrenuli Turke, Šahtar je izbacio Brekala

U prve dvije utakmice osmine finala Europske lige, Hrvati su imali polovičan uspjeh. Robert Mudražija je s Kopenhagenom izbacio goste iz Istanbula (3-0), a Šahtar je slomio Wolfsburg Josipa Brekala (3-0)

<p>Nogometaši <strong>Šahtara</strong> iz Donecka i <strong>FC Kopenhagena</strong> plasirali su se u četvrtfinale <strong>Europske lige</strong> nakon što su u uzvratnim susretima osmine finala kao domaćini sa po 3-0 nadigrali <strong>Wolfsburg</strong>, odnosno <strong>Istanbul Basaksehir</strong>.</p><p>Šahtar je u uzvrat koji je igran na Olimpijskom stadionu u Kijevu donio prednost od 2-1 ostvarenu u prvoj utakmici igranoj početkom ožujka u Wolfsburgu, a prolazak među posljednjih osam osigurao je s tri gola u samoj završnici utakmice. Sve do 89. minute bilo je 0-0, a onda je Junior Moraes postigao prvi gol, da bi u sudačkoj nadoknadi igrači ukrajinskog prvaka potpuno dotukli demoraliziranog protivnika.</p><p>Na 2-0 povisio je <strong>Solomon </strong>u prvoj minuti nadoknade, a konačni rezultat svojim drugim golom postavio je <strong>Junior Moraes</strong> u trećoj minuti dodanog vremena. <strong>Marin Pongračić</strong> igrao je čitav susret za Wolfsburg, dok je <strong>Josip Brekalo</strong> na terenu bio do 75. minute. Šahtar će u četvrtfinalu 11. kolovoza u Gelsenkirchenu igrati protiv pobjednika susreta Basel - Eintracht Frankfurt u kojemu nakon prve utakmice švicarski sastav ima prednost od 3-0.</p><p>Mnogo zanimljivije bilo je u <strong>Kopenhagenu </strong>gdje je domaćin hvatao i dohvatio 0-1 zaostatak iz prvog dvoboja iz Istanbula. Kopenhagen je poveo već u 4. minuti golom <strong>Winda</strong>, a isti je igrač iskoristio i kazneni udarac u 53. minuti za 2-0. prolazak danskog sastava potvrdio je <strong>Falk </strong>golom za 3-0 u 62. minuti.</p><p><strong>Robert Mudražija</strong> igrao je za Kopenhagen do 53. minute, dok je Karlo Bartolec ušao u igru za domaće u 84. minuti. FC Kopenhagen će u četvrtfinalu 10. kolovoza igrati protiv <strong>Manchester Uniteda</strong> koji ima nedostižnu prednost od 5-0 na domaćem terenu protiv LASK-a.</p>