Mudražija se ozlijedio tijekom zagrijavanja, njegova zamjena jučer igrala za Hrvatsku U-21

Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost.

Kovačević je izmiješao sastav i dao šansu nekim igračima koji se ove sezone baš i nisu naigrali, pogotovo u prvom sastavu. Jedan od njih trebao je biti i Robert Mudražija, međutim, jedan od najboljih strijelaca HNL-a iz prošle sezone se ozlijedio tijekom zagrijavanja i nije mogao istrčati od prve minute.

Trener Dinama ubacio je Frana Topića umjesto Mudražije, što je zanimljivo pošto je 21-godišnjak u utorak igrao kvalifikacijsku utakmicu s Hrvatskom U-21 protiv Mađarske! Štoviše, zabio je četvrti gol Dinama u 39. minuti.