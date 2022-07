Muke po Valdasu: Klinci za čistu peticu, a stranci su za jedinicu!

Prvi gol plod je vrlo dobre akcije koja je krenula od našega gola. Svi su napravili svoj posao i Livaja je dobro završio. To je akcija na koju trebamo biti ponosni. Drugi gol različita je priča. Iskoristili smo pogrešku protivnika, ali moram posebno pohvaliti Ćubelićevu reakciju. Vrlo mi je drago što je poentirao. To je ono što mladi igrači trebaju raditi, doći ovamo i puni samopouzdanja igrati, rekao je Valdas Dambrauskas.

Hajduk je, za razliku od Rijeke, Osijeka, pa djelomično i Dinama, odabrao jače protivnike. Rijeka i Osijek odabrali su niželigaše za podizanje samopouzdanja, Hajduk teže i zahtjevnije protivnike. No oni su vrlo detaljno razotkrili sve slabosti pojedinaca koji misle da su igrači za Hajduk. Kao što su kirurški precizno secirali na koga splitska uprava može i mora računati. Ivan Ćubelić i Stipe Biuk odigrali su za čistu peticu. Pravodobni, borbeni, hitri, pokazali su čelnicima Hajduka da su dovođenja igrača kao Jani Atanasov, iz druge turske lige, potpuno suluda. Da takvih igrača, odnosno boljih, Hajduk ima u omladinskom pogonu.

- Mislim da kvalitetno treniram i da sam dobro odradio ove utakmice. Posudbe su zapravo za mlade igrače dobre. Poslije priprema vidjet ćemo i koji će biti moj status. Dat ću sve od sebe da ostanem tu s prvom momčadi Hajduka - rekao je Ćubelić.

Ako se gledaju pripremne utakmice, Ivan je apsolutno zaslužio biti dio prve momčadi. Precizna dodavanja i odličan radijus kretanja njegove su karakteristike. A stigao je i zabiti krasan gol. Isto vrijedi i za Biuka, koji mu je asistirao poput Paula Scholesa ili Luke Modrića. Dodamo li tu i krasnu Sahitijevu petu, koja je prethodila prvom golu, možemo zatvoriti imenik i Hajdukovim klincima dati čistu peticu. Momci, položili ste i odigrali hajdučki.

S druge strane, Dimitris Diamantakos, s Kristianom Dimitrovim, Alexanderom Kačaniklićem i spomenutim Atanasovim, za svoje i Hajdukovo dobro, trebali bi sjesti na prvi avion iz obližnjega Graza i napustiti klub. Ništa nije pokazao ni Samuel Eduok, no on je desetak mjeseci bio ozlijeđen, imao je velikih problema s koljenom, pa ga treba još malo pričekati. Ako ništa, treba ga ostaviti zbog dobre atmosfere, naučio je svevremenske hitove Dražena Zečića. Diamantakos nije ni to. Eduoka je, ako ćemo se našaliti, spasilo što je boem u duši, a za Atanasova se možda može dobiti i neka odšteta. Ipak je u krugu reprezentacije.

Hajduk je na trenutke izgledao vrlo dobro, na trenutke je HSV toliko stisnuo da su "bili" jedva iznosili loptu. No to su pripreme, noge su teške, nekima preteške. U petak je Gent, vrlo dobar test da trener vidi tko bi mogao pakirati prtljagu i put zračne luke... Ako ne u petak, nakon utakmice, onda u subotu oko podneva, kad će završiti posljednja pripremna utakmica, protiv Kisvárde...

