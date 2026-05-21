Lovro Majer na rubu ispadanja iz Bundeslige! Wolfsburg ostao bez pobjede u razigravanju...

Piše HINA,
Drama u Wolfsburgu! Domaći tim ostao bez pogodaka protiv Paderborna u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija. Hoće li uspjeti ostati u Bundesligi? Lovro Majer ušao s klupe, ali nije mogao pomoći

U prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Bundesligu iduće sezone nogometaši Wolfsburga su pred svojim navijačima odigrali tek 0-0 protiv Paderborna. Wolfsburg se time nije približio cilju ostanka u elitnom razredu gdje je ove sezone zauzeo 16. mjesto. Paderborn je kao treća momčad na drugoligaškoj ljestvici stekao pravo igranja dodatnih kvalifikacija za potencijalni ulazak među elitu.

Wolfsburg je bio bolji u prvom susretu, ali je dosta teško stvarao prave prilike. Nešto aktivniji je bio u nastavku dvoboja, a tada su najbolje šanse za domaćina propuštali Eriksen i Pejčinović. U završnici dvoboja odličnu su šansu imali gosti nakon udarca Bilbije, ali su domaći igrači ispucali loptu s vratarske linije.

Hrvatski nogometaš Lovro Majer za Wolfsburg je zaigrao od 74. minute. Uzvratna se utakmica, kojoj je domaćin Paderborn, igra u ponedjeljak. Iz Bundeslige su direktno ispali Heidenheim i St. Pauli, dok su iz druge lige u Bundesligu ušli Schalke i Elverseberg.

