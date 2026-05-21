Bild ocijenio trenere na kraju sezone, šestorica ispred Kovača

Borussia Dortmund pod vodstvom hrvatskog trenera Nike Kovača sezonu u Bundesligi završila je na drugom mjestu, a njemački Bild na kraju sezone ocjenjuje sve trenere njemačke lige. Najviša moguća ocjena je 1 koju nije dobio nitko, dok je najniža 5, a Kovač je sezonu završio na sedmom mjestu.

Njemački list Bild ga je u svojoj analizi na kraju sezone 2025./2026. svrstao na sedmo mjesto najboljih trenera Bundeslige, dodijelivši mu ocjenu "2", što odgovara četvorci u hrvatskom školskom sustavu.

Šest trenera dobilo je bolje ocjene od bivšeg hrvatskog izbornika. U najviši rang, s ocjenom "-1" (ekvivalent odličnoj petici), svrstani su Vincent Kompany, koji je s Bayernom osvojio naslov prvaka i stigao do polufinala Lige prvaka, zatim Julian Schuster, koji je s Freiburgom ostvario plasman u finale Europa lige, te Sebastian Hoeneß iz Stuttgarta, koji je osvojio četvrto mjesto.

Odmah iza njih, s ocjenom "+2" (vrlo dobar), nalaze se Merlin Polzin, koji je s povratnikom HSV-om osigurao ostanak, Christian Ilzer iz petoplasiranog Hoffenheima te Urs Fischer, koji je Mainz odveo do desetog mjesta.

Novinari Bilda Kovaču kao glavne minuse navode rano ispadanje iz Kupa te neuspjeh u nokaut fazi Lige prvaka. Iako je drugo mjesto u prvenstvu rezultat koji Borussiji osigurava izravan plasman u elitno europsko natjecanje, kritizirana je i njegova "pročitana" taktika. Zamjeraju mu i lošiji učinak u derbijima protiv najjačih bundesligaških suparnika, ističući kako momčad pod njegovim vodstvom nije pokazala potrebnu snagu i odlučnost u ključnim dvobojima sezone.

