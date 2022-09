Mulaomerović: Bili smo blizu. Da je ušla samo jedna lopta...

Izbornik Mulaomerović je nemoćno mahao rukama, Giannis se poigravao s nama, a Dorsey zatrpavao koš. Grci su već u prvom poluvremenu vodili plus 19. Mirisalo je na katastrofu.

No, poput feniksa podignuli smo se i uzletjeli u drugom poluvremenu. Obrana je bila fantastična, agresivna i pokretljiva, vukli smo munjevite tranzicije, sijevale su trice, zakucavanja, polaganja Napravili smo seriju 15-0, zabili 32 koša, više nego u prve dvije četvrtine zajedno. Disali smo za vratom Grcima do kraja utakmice, u zadnju minutu ušli s minus dva, ali nismo uspjeli do senzacije.

Hrvatska je pružila sjajan otpor protiv Grčke, ali na kraju smo ipak morali stisnuti ruku i čestitati protivnicima na pobjedi (89-85).

Maestralan je bio Jaleen Smith s 23 koša, Bogdanović je zabio 19, povratnik Kruno Simon bio jedan od inicijatora one lude serije s 18 pogođenih koševa. No, uzalud sve kada Grčka ima Antetokounmpa. U posljednjoj minuti je blokirao Zupca, zakucao preko Hezonje pa blokirao i Smitha. Tu je priči bio kraj.

- Mislim da smo drugo poluvrijeme puno bolje odigrali i bili hrabriji, u prvom smo bili u grču osim početka i otvaranja. Dosta teško je igrati ovakve utakmice s ovakvom Grčkom i Giannisom, riskirali smo s njegovim šutom. Napadački skok nas je uneredio na početku, žao mi je što nismo igrali ovako u prvom poluvremenu. Sutra je već nova utakmica, moramo se odmoriti jer smo se dosta potrošili, bit će teško, imat će priliku i drugi igrači te se nadam da ćemo doći do pobjede - rekao je izbornik Damir Mulaomerović za HRT.

U drugom poluvremenu gledali smo Hrvatsku kakvu želimo gledati stalno.

- U drugom poluvremenu smo bili puno agresivniji, a na početku je bila nervoza. Svi su bili bolji u drugom dijelu i Smith i Zubac. Kruno na kreaciji je odigrao dobru utakmicu, bili smo cijelo vrijeme u igri, bila je opcija da riskiramo, bili smo blizu te pobjede, možda da nam je ušla jedna lopta...

Veliki ovo dan bio je za Bojana Bogdanovića. Na svijet je stigao sinčić Luka, a pobjeda protiv Grka kompletirala bi dan za pamćenje u njegovom životu.

- Mislio sam da ću upotpuniti dan pobjedom, ali eto, poraz na otvaranju - rekao je Bogdanović pa nastavio:

- Bili smo blizu, odigrali smo dobru utakmicu, ali smo opet ostali kratki za tih par poena. Drugo poluvrijeme je smjernica za ostatak turnira, ali prvo nije bilo dobro. Dižemo se u odnosu na kvalifikacijske utakmice i nadam se da ćemo biti bolji kako će turnir odmicat - rekao je Bogdanović.

Jaleen Smith veliko je pojačanje za našu reprezentaciju.

- U prvom dijelu smo bili spori, u drugom smo zabilli 32 koša, pick and roll je funkcionirao, tranzicija, bili smo agresivniji. Giannis je sjajan igrač, vidite i sami zašto. Dorsey nas je ubijao tricama u bitnim trenucima. Ako budemo igrali kao u drugom dijelu, vjerujem da možemo daleko.

