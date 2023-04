Müller nakon ispadanja iz kupa: Musiala je kriv; Kimmich urlao

Nogometaši Freiburga priredili su senzaciju izborivši plasman u polufinale njemačkog kupa, nakon što su u četvrtfinalnom ogledu u Münchenu pobijedili Bayern 2-1. Josip Stanišić nije nastupio za domaće.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon pobjede u Turskoj

Bayern je poveo u 19. minuti golom Dayota Upamecana, no devet minuta kasnije izjednačio je Nicolas Höfler. U nastavku susreta Bavarci su dominirali i pogodak je visio u zraku, no gosti su odolijevali.

Kada se već činilo kako će susret otići u produžetke, gosti su u drugoj minuti nadoknade dobili kazneni udarac. Pucao je Höfler, a Jamal Musiala igrao rukom. Za suca Harma Osmersa nije bilo dvojbe, pokazao je na bijelu točku.

Kazneni udarac je sigurno izveo Höfler gurnuvši goste u polufinale. A nakon susreta - cirkus.

- Neopisivo smo prazni nakon ovakve eliminacije iz kupa! Ispasti golom iz daljine i penalom u zadnjoj minuti nadoknade je ultra gorko! Je li Musiala kriv? Da, nije smio ići na loptu rukom, posebno ne na tom dijelu terena i u samoj završnici utakmice. Ali, pobjeđujemo i gubimo zajedno - ispalio je nakon utakmice kapetan momčadi Thomas Müller.

Foto: Peter Kneffel/DPA

Dokapetan Joshua Kimmich bio je daleko žešći.

- Brutalno me raspizdilo što smo ovako ostali bez kupa! Izbačeni smo, ali to je bilo nemoguće! Freiburg zapravo nije imao ništa od prilika u ovoj utakmici, tek jedan šut iz daljine i penal. No, pokazao je ono što mi nismo.

Kerry Hau, glavni reporter televizije Sport1, čovjek koji godinama prati najjači njemački klub, otkrio je što se nakon utakmice događalo iza zatvorenih vrata svlačionice.

- Cijela momčad Bayerna se nakon debakla zaključala u svlačionicu, u koju se spustio i izvršni predsjednik Oliver Kahn. Svi su van sebe i vrte glavama u nevjerici. Vidio sam kako Davies pokušava oraspoložiti šokiranog Musialu. Čuje se kako Kimmich urla: 'Kakvo sranje, čovječe!'" - ispričao je spomenuti reporter.

Ne zovu Bayern bez razloga FC Hollywood...

Ostali rezultati:

U srijedu:

Najčitaniji članci