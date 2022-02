Odnos Nike Kovača (50) i Thomasa Müllera (32) u Bayernu je bio, najblaže rečeno, kaotičan. Hrvatski trener držao je Nijemca na klupi, a ikonu kluba je to toliko iživciralo pa je u listopadu 2019. godine izjavio da će gotovo sigurno napustiti klub u kojem je cijeli život.

Žestok pritisak bavarskih čelnika i navijača utjecao je i na Kovača koji je u nekim utakmica, očito po naputku s vrha, stavio Müllera u prvih 11, ali njemački nogometaš je odahnuo početkom studenog iste godine je Bayern smijenio hrvatskog trenera. Nijemac je sigurno bio najsretniji tim potezom, kao i njegova supruga koja je nekoliko puta kritizirala Niku zbog odnosa prema njezinom mužu.

Kovač je na klupi Bayerna bio od srpnja 2018. do studenog 2019. godine. S klubom je osvojio Bundesligu i Kup, ali vrlo brzo nakon dolaska narušio se odnos između njega i igrača. Nisu im se svidjele njegove metode, kao ni strogoća. Nisu se međusobno podnosili, rezultati su bili katastrofalni pa je klub reagirao, smijenio Niku i angažirao Hansija Flicka. Te iste sezone Bavarci su ispisali povijest te osvojili Bundesligu, Kup i Ligu prvaka. Hrvatski trener je u međuvremenu sjeo za kormilo Monaca, ali krajem prošle godine je i tamo postao bivši.

Legenda Bayerna Thomas Müller je pod Kovačem odigrao 60 utakmica, ali bio je itekako nezadovoljan svime što se događalo u klubu. Toliko da je 2019. godine razmišljao o odlasku. Godinama je šutio, a sada se obrušio na hrvatskog stručnjaka i dao do znanja da mu, najblaže rečeno, baš i nije drag.

- U ljeto 2019. godine zamalo sam otišao iz kluba. Bila je to već poznata situacija s Kovačem. Na zimu bih sigurno napustio Bayern, ali je Kovač otišao u studenom pa sam ostao. Da je on ostao, ja bih danas svakako imao manje trofeja u Bayernu. Kada sad pogledam na to vrijeme, drago mi je da se sve skupa tako završilo. Bio bi to bolan, ali svakako nužan potez. Razgovarao sam stalno s ljudima iz uprave, a u listopadu 2019. kad sam bio najnesretniji, nismo mogli ništa napraviti, jer je prijelazni rok bio još daleko - rekao je njemački nogometaš u razgovoru za Bild.

Član Bayerna je od 2000. godine kada je stigao u omladinsku školu. Prošao je sve kategorije, odigrao 610 utakmica tijekom kojih je zabio 223 gola i 238 puta asistirao. Možda njegovi potezi ne odišu atraktivnošću i genijalnošću, sigurno nije tip igrača kojeg će neko dijete izabrati za svog uzora, ali svidjelo se nekome ili ne, on je nogometni gladijator koji će ostati upamćen kao jedan od najvećih igrača Bayerna u povijesti. Univerzalac koji zna zabiti, asistirati, uzeti loptu, potući se. S najdražim klubom osvojio je deset Bundesliga, šest Kupova, dvije Lige prvaka.

Ugovor mu istječe na ljeto sljedeće godine, ima još puno toga za dati, ali njemački div ga još nije kontaktirao što se tiče novog ugovora.

- Meni se još nisu javili, pa su opet sve opcije na stolu. Kaže Uli Hoeness da ne može zamisliti Bayern u 2024. i 2025. bez mene, Neuera i Lewandowskog, a ja se slažem. Igramo dugo godina kao trojac. Mene još uvijek zanima samo nogomet na najvišoj razini - kazao je veliki Nijemac.