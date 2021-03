"Sezona je tek počela, a Lewandowski ruši nevjerojatne rekorde."

Pisali smo to u tekstu na otvaranju ovogodišnjeg prvenstva Bundeslige, a 25. kola kasnije Robert Lewandowski nalazi se nadomak nevjerojatnog postignuća. Bayern je s desetoricom razbio Stuttgart (4-0) našeg Borne Sose koji je zamijenjen nakon prvog dijela, a Lewa već u prvom poluvremenu utrpao savršeni hat-trick i stigao do 35. gola u prvenstvu.

Do završetka lige ostalo je još osam kola, a čudesni Poljak već je sada na 35 golova. I što to točno znači? Pa da je skoro 50 godina star rekord neprikosnovenog Gerda Mullera itekako ugrožen. Još prije koju utakmicu krenulo se polemizirati koliko će Lewandowskom trebati da sustigne legendu Bayerna, a on se iz kola u kolo pobrine da stvar riješi što prije.

Dakle, Gerd Muller je u sezoni 1971/72 postigao 40 golova i nitko ga posljednjih 49 godina nije uspio skinuti s vrha. Osam kola prije kraja Lewandowskom nedostaju još tih pet komada da bi se izjednačio, no kakvim intenzitetom sada zabija, u kakvoj je formi... Ne bi čudilo da već u naredna dva kola na gostovanju kod RB Leipziga i kod kuće kod Union Berlina skine rekord. S njim je sve moguće.

Jednima da dva, recimo, drugima tri. Ili nekome četiri, čak i svih pet. Kada je Lewandowski u pitanju navikli smo na mala čuda. Kao onda kada je Wolfsburgu 2015. u samo devet minuta utrpao pet komada.

Bayern je, dakle, s 4-0 razbio Stuttgart. I to s desetoricom jer je Davies pocrvenio već u 12. minuti.

Lewandowski je do prvog gola desnom nogom stigao u 18. minuti, četiri minute kasnije Gnabry je povisio vodstvo, a do kraja poluvremena rapsodija 'bavaraca' s desetoricom se rasplamsala.

Poljak je zabio glavom u 23., a zatim i lijevom nogom u 39. za savršeni hat-trick pa Bayern osam kola prije kraja ima četiri boda prednosti nad Leipzigom.

S ova tri gola izjednačio se s Klausom Fischerom na drugom mjestu bundesligaških strijelaca svih vremena. Obojica su zabila po 268 golova, ali Lewi je trebalo 190 utakmica manje, njih 345. Prvi je Gerd Muller s 365 pogodaka.