Sezona je tek počela, a Lewa već ruši nevjerojatne rekorde

<p>Sjajni Poljak nastavio je gdje je stao prošle sezone kada je postigao čudesnih 55 golova u 47 nastupa. <strong>Bayern </strong>je s velikih 8-0 prošao kroz <strong>Schalke</strong>, a <strong>Robert</strong> <strong>Lewandowski </strong>ostvario je gol i asistenciju na otvaranju nove sezone <strong>Bundeslige</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewa u Japanu, navijači poludjeli</strong></p><p>Bila je to standardno odlična predstava poljskog napadača u 1. kolu, a iako je gol postigao iz penala, ne prođe utakmica da ne izvede nešto spektakularno i za pamćenje. Tako se posebno istaknula asistencija za <strong>Thomasa Mullera </strong>u kojoj je Lewandowski rabonom Mulleru namjestio loptu, a on ju pospremio u mrežu.</p><p>Nastradao je "jadni" Schalke, Bayern je od prve do zadnje minute nemilosrdno trpao pa se na koncu zaustavio na ogromnih osam komada u mreži 'rudara'. A Lewandowski je, iako je sezona tek krenula, srušio još jedan rekord <strong>Bundeslige</strong>.</p><p>Postao je jedini igrač u povijesti njemačkog prvenstva koji je istom protivniku deset utakmica zaredom postigao barem jedan gol.</p><p>Inače, Lewandowski je prošle sezone s Bayernom osvojio <strong>tripletu</strong>. U vitrinu je dodao trofej Bundeslige, Lige prvaka i njemačkog kupa DFB Pokal u istoj sezoni. Uspjeh bi mogao pripisati i neobičnim ritualima koje radi, a koje detaljnije možete pročitati u tekstu ispod.</p>