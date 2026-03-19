Mursa otišla do kraja i prvi put u povijesti osvojila Mevza ligu!

Odbojkaši Murse po prvi put u povijesti pobjednici su Mevza lige! U svom Osijeku pobijedili su mađarsku momčad MAV Elore Foxconn s 3:2 (25:21, 25:20, 21:25, 14:25, 15:11) nakon dva i pol velike borbe. Mursa je u polufinalu pobijedila zagrebačku Mladost, a sada se okrunila i povijesnim titulom Srednjoeuropske lige.

Mursa je dominantno otvorila prvi set te protivnik ni jednom nije došao do vodstva. Mađari su se pokušali vratiti u set, ali domaća momčad sve je kontrolirala i povela 1-0. Nakon toga kreće lavovska bitka. Mursa i drugi set otvara nešto lošije, ali se vraća na 8-8 i onda dodaje gas. Sjajnom serijom došla je u vodstvo i nije ga ispuštala do kraja seta. Tako je došla na velikih 2-0. Ipak, treći set je pripao Mađarima koji su ga bolje otvorili i zadržali prednost do kraja.

Četvrti set bio je najlošiji od strane odbojkaša Murse. Mađari su nizali poene i na kraju seta pisalo je 25-14 za njih i izjednačenje na 2-2 u setovima. A onda rapsodija Murse u zadnjem setu. Velikih 6-0 na otvaranju i Mađari se nisu uspjeli vratiti. Set je završio 15-11 za Mursu i prvi naslov MEVZA lige stigao je u Osijek.

Osječani su statistički bili bolji u poenima u napadu (53-43) i bloku (14-11), dok su Mađari bolje servirali (11-7) i manje griješili (26-37). Najbolji u finalu i prvo ime turnira bio je Leo Andrić s 24 poena (2 asa i 2 bloka), Alexandru Buzdugan dodao je 20 poena (po 2 asa i bloka), a treba spomenuti i 12 poena Gabriela Šunje, od čega 6 blokom. Kod suparnika Marcel Pesti upisao je 17 poena (po 3 asa i bloka).

Odbojkaši zagrebačke Mladosti u susretu za treće mjesto u MEVZA ligi pobijedili su austrijsku Zadrugu AICH/DOB s 3:0 (22, 20, 16), osvojivši tako broncu u regionalnoj ligi.