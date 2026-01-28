Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDE PO TITULU

Musetti vodio 2-0 pa predao. Đoković u polufinalu Australije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musetti vodio 2-0 pa predao. Đoković u polufinalu Australije
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe

Admiral

Deseterostruki osvajač Australian Opena, srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale ovogodišnjeg izdanja prvog "grand slam" turnira sezone nakon što mu je Talijan Lorenzo Musetti predao četvrtfinalni susret zbog ozljede prepona koju je zadobio početkom trećeg seta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome 00:48
Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome | Video: 24sata/reuters

Musetti je dobio prva dva seta sa 6-4, 6-3 te se činilo kako je na putu ka svom prvom polufinalu u Melbourneu, ali početkom trećeg seta se ozlijedio, nije mu pomogao niti medicinski tretman pa je pri vodstvu Đokovića 3-1 u toj dionici dvoboja odlučio predati.

Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe.

ŠPANJOLAC JURI Vjerovali ili ne: Alcaraz prvi put u polufinalu Australian Opena
Vjerovali ili ne: Alcaraz prvi put u polufinalu Australian Opena

U polufinalu će Đoković igrati protiv pobjednika susreta između branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i Amerikanca Bena Sheltona.

Još u utorak su polufinale izboriti Španjolac Carlos Alcaraz i Nijemac Alexander Zverev.

Polufinale na turniru tenisačica izborile su Amerikanka Jessica Pegula i Kazahstanka Jelena Ribakina. Pegula je sa 6-2, 7-6 (1) nadigrala sunarodnjakinju Amandu Anisimovu, dok je Ribakina sa 7-5, 6-1 bila bolja od druge igračice svijeta Poljakinje Ige Swiatek. Ribakinoj je ovo drugi ulazak u polufinale u Melbourneu, 2023. je bila u finalu, dok je Peguli ovo najbolji rezultat na "grand slamu" izvan SAD-a, na zadnja dva US Opena je bila finalistica i polufinalistica.

Ribakina i Pegula su se u polufinalu pridružile prvoj igračici svijeta Arini Sabalenki i Ukrajinki Elini Svitolinoj koje su to izborile još u utorak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...
SJAJNA UTAKMICA

Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...

Kakva utakmica i kakva drama! Mađarska je izdržala i uspjela izvući neriješen rezultat protiv Švedske. Hrvatska će tako prenoćiti na prvom mjestu skupine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026