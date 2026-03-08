Obavijesti

NBA NOĆ

MVP lige blizu obaranja rekorda legendarnog Chamberlaina!

Foto: Alonzo Adams

Oklahoma City Thunder s 50. pobjedom sezone nastavlja sjajan niz, a Shai Gilgeous-Alexander je briljirao s 27 koševa. Detroit Pistonsi šokirani su porazom od Brooklyna, a Minnesota je izgubila od Orlanda

Momčad Oklahoma City Thundera sinoć je ostvarila svoju 50. pobjedu sezone u NBA ligi, a kod kuće su pobijedili Golden State Warriorse 104:97 i potvrdili prvo mjesto u ligi. Aktualni prvaci su ranije osigurali i mjesto u doigravanju, koje je San Antonio Spursima također zajamčeno.

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander bio je posebno pod lupom u srazu u Oklahoma Cityju, postigao je 27 koševa i tako premašio učinak od barem 20 koševa u svojoj 125. uzastopnoj utakmici. U sljedećoj će juriti rekord slavnog Wilta Chamberlaina, koji je uspio premašiti granicu od 20 koševa u 126 utakmica u ligi.

- Ne bih rekao da je bilo super teško, rekao je Gilgeous-Alexander nakon osme uzastopne pobjede svoje momčadi, dodavši svojoj statistici pet asistencija i pet skokova.

- Ako smo prošle godine bili najbolji i osvojili prvenstvo, a ove godine smo se još više poboljšali, imamo sjajnu početnu točku za ponavljanje uspjeha.

NBA: Golden State Warriors at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

Oklahoma je na kraju prvog poluvremena vodila s 14 poena razlike, no Golden State se vratio u trećoj dionici i izjednačio rezultat. Bez Stephena Curryja, koji je zbog ozljede izvan terena od kraja siječnja, gosti nisu uspjeli preokrenuti utakmicu, iako su se u završnici približili na 99-97, da bi Shai Gilgeous-Alexander postigao pet poena u nizu. Gui Santos postigao je 22 poena i 11 skokova za goste.

Vodeći Istočne konferencije Detroit Pistonsi, doživjeli su iznenađujući poraz od skromnih Brooklyn Netsa kod kuće sa 105-107, a igrač utakmice bio je Michael Porter Jr. iz Brooklyna s 30 poena i 13 skokova. Zaire Williams dodao je 23 poena pobjedi. Detroit je izgubio treći put zaredom, iako je vodio 90-73 deset minuta prije kraja.

NBA: Brooklyn Nets at Detroit Pistons
Foto: Rick Osentoski

Anthony Edwards postigao je 34 poena, ali to nije bilo dovoljno da spriječi Minnesota Timberwolvese da izgube 92-119 od Orlando Magica, gdje je Desmond Bane postigao 30 poena. Jalen Johnson postigao je 35 poena dok su Atlanta Hawksi pobijedili Philadelphia 76erse 125-116 za svoju šestu uzastopnu pobjedu.

NBA: Orlando Magic at Minnesota Timberwolves
Foto: Matt Blewett
NBA: Philadelphia 76ers at Atlanta Hawks
Foto: Dale Zanine

