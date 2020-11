Ali na stranu malo brojke. Bilo je fascinantno\u00a0vidjeti kako momak prolazi izme\u0111u Ma\u0111ara\u00a0i hvata korak od tri milje, grabi lako\u0107om, kao da ima federe u nogama. OK, nije da nismo znali, ali jedno je klub, drugi reprezentacija. \u010cim je u\u0161ao u 15. minuti, kao da je rekao Duvnjaku i Cindri\u0107u: \"De\u010dki, maknite se, ali ja \u0107u rije\u0161iti Ma\u0111are\".

Na 22. rođendan srušio mu se svijet, a sad zablistao i potvrdio da imamo igrača za velike stvari

Čim je ušao u 15. minuti, kao da je rekao Duvnjaku i Cindriću: "Dečki, maknite se, ali ja ću riješiti Mađare". Ivan Martinović najveći je dobitak pobjede Hrvatske nad Mađarskom (31-27) u Osijeku

<p>Bio mi je rođendan, saznao sam da idem na Europsko prvenstvo i svi su mi već slali poruke da se vidimo uskoro u Beču. I onda na zadnjem treningu krivo sam doskočio i umjesto na Euru završio na operaciji. Bilo je baš teško, ali imao sam podršku svoje obitelji da se vratim što jači.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši slave srebro</strong></p><p>Što bi bilo kad bi bilo. Što bi bilo da je<strong> Luka Stepančić</strong> na Europskom prvenstvu imao zamjenu na desnoj strani i da je ta zamjena bio upravo <strong>Ivan Martinović.</strong> I trebao je biti, Lino Červar odabrao ga je među 16 putnika, što je bio poklon svih poklona za 22. rođendan. Međutim, jedan krivi doskok večer prije na nogu suigrača i - kvrc. Ode gležanj, ode prvi Euro i ode na operaciju.</p><p>Deset mjeseci kasnije Ivan Martinović odigrao je prvu veliku utakmicu za Hrvatsku. Mađarskoj je u Osijeku, tamo gdje je ga Červar prije dvije godine prvi put pozvao za utakmicu protiv Švicarske u kvalifikacijama za Euro, ali je ostao na tribinama, zabio šest golova - uz još dva promašena zicera - te podijelio još dvije asistencije, ali prave asistencije, od kojih se nije znalo je li ljepša bila ona za Pavlovića ili kasnije za Musu.</p><p>Ali na stranu malo brojke. Bilo je fascinantno vidjeti kako momak prolazi između Mađara i hvata korak od tri milje, grabi lakoćom, kao da ima federe u nogama. OK, nije da nismo znali, ali jedno je klub, drugi reprezentacija. Čim je ušao u 15. minuti, kao da je rekao Duvnjaku i Cindriću: "Dečki, maknite se, ali ja ću riješiti Mađare".</p><p>- Ha, ha. Ma ovo je san svakog mladog igrača. Igrao sam zajedno s Duvnjakom i Cindrićem tako da sam najsretniji. Ta brzina je moja jača strana, a još kada imam njih dvojicu kraj sebe, imam još lakši posao - kazao je definitivno najveći dobitak osječke utakmice.</p><p>Iz bečkih Fiversa 2018. ušao je u žrvanj Bundeslige, u Gummersbach za koji je u debitantskoj sezoni zabio 141 gol u 34 utakmice. Sve su vidjeli Carlos Ortega i Hannover pa ga odmah uzeli kad je Gummersbach ispao u drugu ligu i makar ga Španjolac još ne vidi kao stalno rješenje u obrani, Červar ga je u subotu za vrhunski napad dodatno nagradio povjerenjem baš u obrani. Kad i to dotjera, a ide nabolje, Barcelona, PSG, Veszprem, Kiel i ostali stajat će u redu. Ako već nisu stali čekajući da mu istekne ugovor s Nijemcima (2022.).</p><p>- Hvala izborniku što mi je dao priliku i u obrani. Htio sam pokazati da mogu i to odraditi iako znam da se moram još obrambeno popraviti i radim na tome.</p><p>MVP Svjetskog juniorskog prvenstva prošle godine na kojem smo izgubili finale od Francuza konačno je probio pravi led u seniorskoj reprezentaciji koja s njim definitivno ima dimenziju više, pa će se Luka Stepančić, kad se oporavi od ozljede, morati, uopće nije pretjerivanje, dobro potruditi da potvrdi svoj status prvog desnog vanjskog.</p><p>- Ha, ha, ma ne. I Luka mi je puno pomagao kad smo bili na pripremama za Euro. Jedva čekam da se i on vrati - kaže naš rođeni Bečanin koji je, kao i svi, ostao zatečen događajima s početka tjedna.</p><p>- Bio sam stvarno u šoku kad sam čuo što se dogodilo u Beču. Odmah sam zvao svoje, rekao im da ne izlaze van. Ma neopisivo je to što se događa, ova godina stvarno...</p><p>Za njega zasad puno bolje završava nego što je počela.</p>