Na 26. Split Marathonu 4500 natjecatelja iz cijelog svijeta

Organizacijski odbor 26. Split Marathona u srijedu je najavio kako će se za desetak dana u gradu podno Marjana održati taj veliki međunarodni sportski događaj u kojem će sudjelovati oko 4500 trkača iz cijelog svijeta od čega njih 1800 iz Hrvatske.

Manifestacija će se održavati u organizaciji Sportskog kluba Split maraton od 13. do 15. veljače. Predsjednik Organizacijskog odbora Kristijan Sindik je najavio da će se 13. veljače otvoriti Expo Fun zona u šatoru na istočnom dijelu Rive gdje će se održavati predavanja, a sve će završiti dva dana kasnije 15. veljače kada je na programu središnji dio utrke Mazda 10K, Timska 10k, Maraton, Tommy polumaraton, dok je subota 14. veljače rezervirana za utrku Family RUN &, FUN powered by Slobodna Dalmacija. Staza utrke je Riva, Dioklecijanova palača, Marmontova ulica, stadion Poljud, dijelovi Marjana, Zapadna obala, Bačvice i Žnjan.

- Split Marathon nije samo sportski događaj, on je ogledalo grada, njegove energije i otpornosti. U posljednjih nekoliko godina suočili smo se s izazovima kakve nitko nije mogao predvidjeti. Pandemijom, infrastrukturnim radovima, sigurnosnim i logističkim ograničenjima, ali i stalnim rastom očekivanja trkača iz cijelog svijeta. I upravo zato svaki novi Split Marathon za nas predstavlja novi ispit, ali i novu priliku - kazao je Sindik dodavši da će ukupno imati 4500 trkača od čega će ih 1800 biti iz Hrvatske, a od tog broja je iz Splita 350.

Split: Na konferenciji za medije predstavljen 26. Splitski maraton | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rekao je da ovogodišnje izdanje donosi određene promjene na stazama, prvenstveno zbog radova na Marjanu i nastavio da je to rezultat pažljivog planiranja s jednim ciljem zadržati prepoznatljivu kvalitetu, sigurnost i doživljaj utrke. Staze su i dalje brze, atraktivne i maksimalno usklađene s urbanim i povijesnim identitetom Splita, dodao je Sindik i nastavio kako ove godine imaju novost tzv. charity program.

- Po prvi put Split Marathon svoje humanitarno djelovanje usmjerava po uzoru na velike svjetske maratone darivanjem startnih brojeva udrugama koje djeluju na području Splita i okolice. Time želimo jasno poručiti da maraton nije samo utrka, nego i platforma za solidarnost i društvenu odgovornost. U program su uključene razne udruge i lokalne inicijative. Ove godine dolazi veliki broj trkača iz svijeta i preko deset elitnih trkača. Split Marathon je postao međunarodni sportski brand - zaključio je Sindik.

Split: Na konferenciji za medije predstavljen 26. Splitski maraton | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je kazao da taj sportski događaj već 26 godina povezuje sport, grad i ljude, te da će grad i ove godine postati velika pozornica sportskog duha, ustrajnosti i pozitivne energije koja nadilazi samu utrku.

- Posebno nas veseli što će i ove godine u našem gradu gostovati trkači iz brojnih zemalja, koji će Split upoznati na najljepši mogući način trčeći njegovim ulicama, uz more i kroz povijest koja se ovdje živi svakoga dana. Grad Split snažno podupire organizaciju Split marathona, te kontinuirano radi na tome da ovaj događaj protekne sigurno, kvalitetno i na zadovoljstvo svih sudionika i građana.