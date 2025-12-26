Na Afričkom kupu nacija puštaju navijače da gledaju utakmice besplatno. Razlog je reputacija

Organizatori Afričkog kupa nacija u Maroku dopuštaju navijačima besplatan ulazak na utakmice, koje u pravilu započinju na polupraznim stadionima, tvrdi AFP. Utakmica skupine F između Kameruna i Gabona u Agadiru u srijedu započela je pred gotovo praznim tribinama, ali se stadion napunio tijekom prvog poluvremena, unatoč jakoj kiši. Organizatori su kasnije rekli da je 35.200 navijača prisustvovalo utakmici na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

Izvor iz Afričke nogometne konfederacije rekao je za AFP da su organizatori turnira dopustili navijačima besplatan ulazak na tribine. Slična situacija ponovila se u nizu utakmica u prvom krugu natjecanja.

Organizatori su isprva rekli da je 6.703 navijača prisustvovalo utakmici skupine D između Konga i Benina u Rabatu, ali kasnije su se pojavile brojke da je do kraja utakmice na tribinama bilo 13.073 navijača. Organizatori, u dogovoru s upravnim tijelom afričkog nogometa, otvaraju tribine oko 20 minuta nakon početka utakmice kako bi navijači okupljeni ispred stadiona mogli ući bez plaćanja ulaznice.

Organizatori u Maroku žele osigurati da su stadioni puni kako bi izgradili dobru reputaciju uoči Svjetskog prvenstva 2030., koje će zajednički organizirati sa Španjolskom i Portugalom. Platforma za prodaju ulaznica izjavila je da su ulaznice za utakmice između domaćina Maroka i Malija i Zambije, kao i Alžira i Burkine Faso te Alžira i Ekvatorijalne Gvineje, rasprodane.