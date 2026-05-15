STRAHOVLADA PREDSJEDNIKA

Na Bernabeuu uklanjali poruke 'Perez, odlazi', a ispred prodavali: 'Najbolji u povijesti'

Piše HINA,
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Publika u Madridu zvižducima je dočekala Realove igrače kada su istrčali na travnjak protiv posljednjeplasiranog Ovieda. Madridski klub je pobijedio 2-0 golovima Garcije i Bellinghama

Tijekom sinoćnje nogometne utakmice Real Madrida i Ovieda redari na stadionu Santiago Bernabeu oduzeli su navijačima dva transparenta s porukama protiv predsjednika Florentina Pereza, u trenutku dok klub prikuplja kandidature uoči izvanrednih predsjedničkih izbora. "Florentino, krivac" i "Florentino, odlazi", pisalo je na transparentima koji su nekoliko minuta bili istaknuti na dvjema tribinama prije nego su ih redari nasilno oduzeli.

Florentino Perez, koji je 23 godine predsjednik Real Madrida, u utorak se s izvranredne konferencije za medije obrušio na novinare nazvavši ih neprijateljima kluba, a također je prozvao radikalne navijače, suce, organizatora natjecanja La Ligu i rivala Barcelonu.

"Kraljevski klub", navikao na trofeje, ove sezone nije uspio osvojiti niti jedno natjecanje pa je posljednji pehar koji su podigli njegovi nogometaši onaj Interkontinentalnog kupa iz prosinca 2024. Publika u Madridu zvižducima je dočekala Realove igrače kada su istrčali na travnjak protiv posljednjeplasiranog Ovieda. Madridski klub je pobijedio 2-0 golovima Garcije i Bellinghama.

Florentino Perez, kojem mandat traje još tri godine, u utorak je iznenađujuće sazvao prijevremene predsjedničke izbore na kojima želi pokazati da i dalje ima podršku članova kluba, a koji su ujedno vlasnici. U četvrtak je počelo prikupljanje kandidatura, a do roka 23. svibnja mogao bi mu se suprotstaviti jedino 37-godišnji Enrique Riquelme Vives, vlasnik i predsjednik španjolske solarne kompanije Cox Energy. On je pismom pozvao 79-godišnjeg Pereza da dopusti više vremena za podnošenje kandidature i predstavljanje programa članovima, ali Perez je to odbio iskoristivši aktualni statut.

SVE JE DOGOVORENO Španjolci: Mourinho preuzima Real Madrid već sljedeći tjedan
Španjolci: Mourinho preuzima Real Madrid već sljedeći tjedan

Kandidat za predsjednika mora donijeti bankovno jamstvo kojim svojom imovinom jamči u visini od 189 milijuna eura, što je 15 posto proračuna kluba, za slučaj da Real Madrid upadne u financijske probleme. Perez, građevinski poduzetnik, na prijašnjim izborima nije imao protukandidata. Zadnji put je imao konkurenta 2004.

Na štandu ispred stadiona u četvrtak navečer se prodavao šal s njegovim likom i natpisom "Najbolji predsjednik u povijesti", a cijena je bila 10 eura.

